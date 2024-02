Füchse Berlin stellen sich im Tor neu auf

Die Füchse Berlin stellen sich für die kommende Saison im Tor neu auf: Während ein U21-Weltmeister aufrückt, wird ein Routinier den aktuellen Tabellenführer der Handball-Bundesliga verlassen.

Die Füchse Berlin und U21-Weltmeister Lasse Ludwig haben sich auf einen neuen Vertrag - bis 2027 - geeinigt. Der ehemalige Jungfuchs, gleichzeitig Stammtorhüter bei Zweitliga-Spitzenreiter 1. VfL Potsdam, soll ab Sommer 2024 für drei Jahre das Gespann mit Dejan Milosavljev bilden.

Kireev-Abgang

Victor Kireev wird die Füchse dagegen nach zwei Jahren verlassen. Der russische Torhüter kam von ZSKA Moskau nach Berlin und konnte mit den Füchsen in der vergangenen Saison die EHF European League gewinnen. Mehrfach wurde der 36-Jährige durch eine Handverletzung zurückgeworfen und steht aktuell bei 51 Einsätzen in der Liga und im Pokal. Dazu kommen 18 Spiele in der EHF European League.

Hanning: "Absoluter Crunchtime-Spieler"

"Lasse Ludwig gibt mit seiner unaufgeregten und ruhigen Art dem Spiel und der Abwehr die nötige Sicherheit. Er ist ein absoluter Crunchtime-Spieler, der nicht nur bei seinen Auftritten bei den Füchsen, sondern auch über die letzten drei Jahre beim VfL Potsdam gezeigt hat, wozu er in der Lage ist", so Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

"Wir haben uns dazu entschieden, in Zukunft auf das Duo Lasse Ludwig und Dejan Milosavljev zu setzen. Damit gehen wir unseren Weg konsequent weiter, den eigenen Nachwuchs in die Bundesliga-Mannschaft zu integrieren", sagt Sportvorstand Stefan Kretzschmar.

"Lasse Ludwig ist ein sehr talentierter junger Torwart, der sich das verdient hat. Wozu er in der Lage ist, hat er schon mehrfach bewiesen. Ich freue mich sehr, dass das nächste Eigengewächs den Sprung in den Profikader geschafft hat", betont Kretzschmar.

"Ich freue mich sehr auf die nächsten Jahre bei den Füchsen Berlin. Durch mein Doppelspielrecht konnte ich in den vergangenen Jahren schon ein paar wertvolle Erfahrungen im Füchse-Trikot sammeln. Bis zum Ende der laufenden Saison gebe ich weiter alles für den Aufstieg mit Potsdam sowie die Titelchancen mit Berlin", so Lasse Ludwig.