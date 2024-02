Füchse Berlin setzten sich gegen TBV Lemgo Lippe durch

3:13Die Füchse Berlin stehen mindestens vorübergehend an der Tabellenspitze der Handball Bundesliga. Vor heimischer Kulisse legten die Hauptstädter gegen den TBV Lemgo Lippe im Fernduell mit dem SC Magdeburg durch einen 30:26-Sieg vor. Die Ostwestfalen konnten in der Max-Schmeling-Halle dabei zwar an die starke Partie gegen die Rhein-Neckar Löwen anknüpfen, die favorisierten Gastgeber hielten den Konkurrenten aber nach einem 15:11 zur Pause den zweiten Abschnitt über auf Distanz.