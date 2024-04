Füchse Berlin mit zwei Personalentscheidungen

Die Füchse Berlin formen weiter an ihrer Mannschaft auf und neben der Platte für die kommende Saison. Während der Zweitligist einen Abschied vermeldete, stößt auch ein Neuzugang zum Team.

Nach Angaben des Vereins wird Lena Berens vom Kooperationspartner Berliner TSC mit einem Bundesligavertrag ausgestattet. Die 18-jährige Jugendnationalspielerin verstärken den Rückraum der Spreefüxxe.

"Lena ist seit dieser Saison regelmäßig bei uns im Training und man kann ihre Fortschritte schon sehr gut beobachten," so Füxxe-Coach Susann Müller über die Rechtshänderin. "Ich freue mich sehr über die Chance ab nächster Saison bei den Spreefüxen zu spielen und meine ersten Erfahrungen in der 2. Liga sammeln zu können. Ich denke, dass ich mich bei dieser neuen Herausforderung handballerisch, aber auch persönlich sehr gut weiterentwickeln werde," so die Rückraumspielerin.

Erste internationale Erfahrungen konnte Berens im Oktober 2021 sammeln, als sie ihre ersten U-Länderspiele gegen Polen absolvierte. Letzten Sommer konnte sie bei U17 Europameisterschaft in Montenegro gewinnen.

Torwarttrainer verlässt die Spreefüxxe

Max Kroll wird in der kommenden Saison nicht mehr die Torhüterinnen des Hauptstadtclubs betreuen. Der gebürtige Berliner möchte sich beruflich weiterbilden und wird mit einem Abendstudium beginnen.

"Es ist eine Entscheidung, die ich mir selbst nicht leicht gemacht habe," so der 31-jährige. "Letztendlich habe ich mich aber bewusst für meinen weiteren beruflichen Werdegang entschieden."

"Es ist schade, dass Max uns verlassen wird," so Füxxe-Cheftrainer Susann Müller. "Ich akzeptiere diese Entscheidung und kann sie auch nachvollziehen." Auch Managerin Britta Lorenz bedauert das Ausscheiden. "Im Namen des Vereins möchte ich mich bei Max für seine geleistete Arbeit bedanken und ihm für die Zukunft alles Gute wünschen."