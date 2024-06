Füchse Berlin klären Trainerfrage

Der Frauen-Zweitligist Füchse Berlin hat die Trainerfrage geklärt. „Wir machen in der nächsten Saison einen personellen Umbruch und ich kann mir keine bessere Trainerin für dieses Vorhaben vorstellen", so Managerin Britta Lorenz.

Berlins Trainerin Susann Müller geht in ihr sechstes Jahr mit dem Hauptstadt-Klub. Der auslaufende Vertrag der 36-Jährigen wurde um zwei weitere Jahre verlängert. Das gab der Verein am heutigen Donnerstag (6. Juni) bekannt.

"Ich freue mich sehr weiterhin ein Teil der Spreefüxxe-Familie zu sein. Ich schätze das entgegengebrachte Vertrauen des Vereins und vor allem von Britta, die mir von Anfang an immer den Rücken gestärkt hat und in guten, sowie schlechten Phasen hinter mir stand. Das ist nach so einer doch sehr durchwachsenen Saison, in der wir unsere Ziele nicht erreicht haben, denke ich nicht selbstverständlich", meint Müller. Die Berlinerinnen beendeten die Saison in der 2. Handball Bundesliga Frauen auf dem sechsten Platz.

"Außerdem bin ich sehr gespannt und freue mich auch auf unsere Neuausrichtung: Noch mehr junge Talente zu fördern und dabei langfristig unseren Traum trotzdem nicht aus den Augen zu verlieren. Jeden Tag nicht nur handballerisch weiter hart zu arbeiten, sondern die Spielerinnen auch menschlich weiterzuentwickeln, damit wir in wirklich allen Parametern gut gerüstet sind, um die nächsten Schritte in diesem klasse Umfeld zu gehen."

Lorenz: "Haben alle sehr viel gelernt"

"Wir machen in der nächsten Saison einen personellen Umbruch und ich kann mir keine bessere Trainerin für dieses Vorhaben vorstellen als Susann Müller", betont Managerin Britta Lorenz. "Wenn ich sehe mit wieviel Leidenschaft, Akribie und Detailwissen sie unsere jungen Spielerinnen weiterentwickelt und vorangebracht hat, so freue ich mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten zwei Jahren."

"Wir haben keine leichte Saison hinter uns. Durch die Verletzungen und langzeitigen Ausfälle von Lynn Molenaar und Anais Gouveia sind wir schon zu Beginn der Saison sportlich unter Druck geraten und konnten auch dieses Führungsvakuum nicht kompensieren. Wir haben alle sehr viel aus der abgelaufenen Saison gelernt und freuen uns mit dem neuen Team durchzustarten", so Lorenz.

Die Füchse Berlin sind die erste Trainerstation von Susann Müller. Im September 2019 stieß die ehemalige deutsche Nationalspielerin spontan und kurzfristig zu den Füchsen und übernahm das Amt vom damaligen Coach Paulo Costa. Kurz danach machte die gebürtige Saalfelderin ihre B-Lizenz und schloss im Mai 2022 ihre A-Lizenz ab. Momentan nimmt sie zudem an der Athletiktrainerausbildung des DOSB in Köln teil.

Trainingsstart für das neue Team ist am Montag, den 1. Juli.