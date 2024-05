Füchse Berlin: Kapitänin geht von Bord

Die Kapitänin der Spreefüxxe wird am Samstag ihr letztes Spiel im Trikot der Berlinerinnen absolvieren. Die Kroatin spielt momentan ihre fünfte Saison in der Hauptstadt. Ob und wie es handballerisch für sie weitergeht, ist noch unklar.

Wie die Füchse Berlin in einer Pressemeldung mitteilten, wird Vesna Tolic den Verein zum Saisonende verlassen. "Meine Zeit in Berlin geht zu Ende und ich habe gemischte Gefühle," so die 31-Jährige, die in Berlin eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 hatte.

"Die letzten fünf Jahre waren turbulent, aber dennoch einige der schönsten in meinem Leben. Ich bin zu einer kompletten Person gewachsen und diese Erfahrungen hier werde ich immer mitnehmen. Ich habe Menschen getroffen, die Berlin zu meiner zweiten Heimat gemacht haben und Freunde fürs Leben gefunden. Ich bin wirklich dankbar für die letzten Jahre", so Tolic.

Sie fügt hinzu: "Der Verein hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt und die Momente, die wir gemeinsam erlebt haben, werde ich nie vergessen. Ich werde einen Berg an Erfahrungen, viele Siege, Freude und echte Freundschaften mitnehmen. Berlin ist meine Familie geworden und wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben. Danke an jeden, der mich von Tag eins auf dieser Reise begleitet hat."

"Wir haben die letzten fünf Jahre gemeinsam Höhen und Tiefen erlebt. Veki war nicht nur einige Jahre unsere Kapitänin, sondern auch ein wichtiger Bestandteil in der Abwehr. Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute", so Trainerin Susann Müller.

"Eigentlich wollte Veki ihre Schuhe an den Nagel hängen, überlegt jetzt aber, ob sie mit weniger Aufwand nach einer längeren Pause doch noch weiterspielt. Ich bedanke mich bei Veki für die gemeinsame Zeit, die von vielen schönen Momenten und Erfolgen, aber auch einigen Tiefschlägen geprägt ist. Ich wünsche ihr für ihren kommenden Weg viel Erfolg und alles Gute," ergänzt Managerin Britta Lorenz.

Vesna Tolic hat bei ZRK Izvidac Ljubuski in Kroatien mit dem Handballspielen begonnen. 2010 wechselte sie zu ZRK Neretva Jablanica. Ein Jahr später machte sie den Schritt nach Frankreich und spielte vier Jahre für HC Celles Sur Belle sowie ein Jahr bei Colombelles HB unter Vertrag. 2016 wechselte die Rückraumspielerin nach Deutschland, spielte eine Saison für Union Halle Neustadt und zwei Jahre in Trier, bevor 2019 der Wechsel nach Berlin folgte.