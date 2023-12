Füchse Berlin jagen nach Stuttgart-Sieg weiter die Tabellenspitze

Für die Füchse Berlin geht nach dem Sieg gegen den TVB Stuttgart die Jagd nach der Tabellenspitze weiter. Auch dank den 14 Toren von Lasse Andersson bleiben die Füchse an Tabellenführer SC Magdeburg dran. "Es war ein Ausnahmespiel von Lasse Andersson, der uns da am Leben gehalten hat", lobte Jaron Siewert seinen Rückraumspieler.

"Viel hat gestimmt“, lautete das Fazit von Lasse Andersson. "Wir haben den Ball gut laufen lassen und hatten einen besseren Rhythmus". Der Matchwinner verteilte auch ein Lob an seine Nebenleute Matthias Gidsel und Nils Lichtlein. „Matthias und Nils haben gut für mich gearbeitet. Heute lief viel über sie."

"In der ersten Halbzeit kommen wir nicht wirklich gut ins Abwehrspiel rein und verwerfen einfach zu viele freie Dinger", blickte Füchse-Trainer Jaron Siewert nach dem Schlusspfiff auf die Partie zurück. "Da waren wir nicht kaltschnäuzig genug. Dann nehmen wir uns viel vor, kommen besser ins Tempospiel und bekommen dadurch mehr Ruhe."

Für Vorstand Sport Stefan Kretzschmar war der Sieg auch ein Zeichen der Mentalität des Füchse-Teams. "Das ist gerade keine einfache Zeit, mit Weihnachten vor der Tür und den anstehenden Aufgaben mit der Nationalmannschaft", so Kretzschmar. "Da haben wir klar angesprochen, dass wir die Bundesligaspiele noch seriös zu Ende spielen wollen."

"Ohne glückliches Ende": Stuttgart hat "alles gegeben"

"Wir haben alles gegeben, leider ohne glückliches Ende für uns. In so einem Spiel muss alles passen“, bilanzierte ein enttäuschter Max Häfner und erklärte weiter: "Wir haben insgesamt eine ganz gute Angriffsleistung gezeigt, das passt soweit. Hinten müssen wir manchmal mehr Härte reinbekommen und mehr Fouls schaffen."

"Ein verdienter Sieg der Füchse", meinte Stuttgart-Trainer Michael Schweikardt bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Ich finde wir haben eine super erste Viertelstunde gespielt, einen guten Ballfluss gehabt und verschiedene Lösungen finden können", lobte der Cheftrainer die Anfangsminuten seiner Mannschaft.

Dennoch habe sein Team in der zweiten Halbzeit den Anschluss verloren, was unter anderem auch an Andersson lag, den die Stuttgarter "nicht in den Griff bekommen" konnte. Dennoch zeigte sich Schweikhard trotz der Niederlage optimistisch: "Wir konnten zum wiederholten Mal gut mithalten und wenn ich solche Phasen wie in der ersten Hälfte sehe, dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir künftig wieder Punkte holen und uns von unten auch entfernen werden."