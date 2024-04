Füchse Berlin holen zwei Spieler und verleihen sie direkt

Die Füchse Berlin haben noch zwei Neuzugänge für die kommende Saison zu verzeichnen. Beide werden aber direkt an den 1. VfL Potsdam ausgeliehen.

Jannek Klein wechselt zu den Füchsen, wird aber direkt an Potsdam ausgeliehen. picture alliance / Eibner-Pressefoto

Der 25-jährige Jannek Klein und der 19-jährige Österreicher Nicolas Paulnsteiner wechseln zu den Füchsen. Beide Neuzugänge spielen auf der rechten Rückraum-Position. Während Klein von den Eulen Ludwigshafen in die Hauptstadt wechselt und für zwei Jahre unterschrieben hat, wurde Paulnsteiner für drei Jahre verpflichtet. Das österreichische Talent kommt von HC Linz AG. Beide Spieler werden für das nächste Jahr an den 1. VfL Potsdam ausgeliehen.

Beide spielen nächste Saison für Potsdam

"Wir wollten uns die Transferrechte an beiden Spielern sichern und freuen uns, dass sie bei den Füchsen Berlin unterschrieben haben. Beide wollen gerne nächstes Jahr für den 1. VfL Potsdam auf Torejagd gehen und sich dort sportlich weiterentwickeln", erklärt Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.

Jannek Klein begann seine sportliche Karriere bei der HSG Schülp/Westerrönfeld und wechselte 2014 zur SG Flensburg-Handewitt, wo er 2017 sein Debüt in der Bundesliga und in der EHF Champions League gab. 2018 wechselte der heute 25-Jährige ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Barcelona und spielte dort in der zweiten Mannschaft.

Seinen auf zwei Jahre angelegten Vertrag löste er früher auf, um 2019 zu den Eulen Ludwigshafen zu wechseln, bei denen der Linkshänder bis zuletzt eine feste Größe auf halbrechts war. In der laufenden Zweitligasaison hat er in 28 Spielen bisher 128 Tore geworfen und 87 Treffer vorbereitet.

Talent aus Österreich

Der 19-jährige Nicolas Paulnsteiner gelte "als eines der größten Talente" auf der halbrechten Position im österreichischen Handball, so die Füchse in einer Vereinsmitteilung. Paulnsteiner hatte es mit seinen Leistungen in den erweiterten Kader für die EM 2024 geschafft.

Er kommt ursprünglich aus dem Nachwuchs der SG Insignis Handball Westwien, wo er bis Sommer 2023 unter Vertrag stand, ehe er zum HC Linz AG wechselte. Der österreichische Jugend-Nationalspieler zählt Dika Mem und Nedim Remili zu seinen sportlichen Vorbildern und möchte in der Zukunft gerne mal in der EHF Champions League spielen.

