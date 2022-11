Füchse Berlin holen Tollbring zurück in die Bundesliga

Die Füchse Berlin verpflichten den schwedischen Nationalspieler Jerry Tollbring ab der Saison 2023/24. Dafür wird Milos Vujovic den Verein verlassen.

Kehrt in die Bundesliga zurück: Jerry Tollbring. picture alliance / Ritzau Scanpix

Mit Nationalmannschaftskollege und Rechtsaußen Valter Chrintz, der wegen einer schweren Knieverletzung voraussichtlich kein Spiel mehr in dieser Saison bestreiten kann, wird Linksaußen Jerry Tollbring ab dem kommenden Sommer die schwedische Flügelzange bei den Füchsen bilden. Das teilte der Hauptstadtklub am Montag mit. Demnach erhält Tollbring einen Dreijahresvertrag bis 2026 und wird in Berlin mit der Nummer 9 auflaufen.

"Mit der Verpflichtung von Jerry Tollbring ist der Kader für die kommende Spielzeit bereits komplett", verkündete Geschäftsführer Bob Hanning.

Tollbring kennt die Bundesliga bereits

Aktuell spielt der 27-jährige Vizeeuropameister beim dänischen Meister GOG Handbold. Erste Erfahrungen im Europapokal sammelte Tollbring gleich zu Beginn seiner Profikarriere beim schwedischen Topklub IFK Kristianstad, mit dem er dreimal in Folge schwedischer Meister wurde. Und auch die Bundesliga kennt er bereits: Von 2017 bis 2021 lief Tollbring für die Rhein-Neckar Löwen auf.

"Ich bin mir sicher, dass wir hier um Titel spielen können. Schön, wieder in der stärksten Liga der Welt zu spielen", kommentierte Tollbring seinen bevorstehenden Wechsel nach Berlin. Auch Vorstand Sport Stefan Kretzschmar freut sich über den Wechsel: "Er ist einer der Topscorer in Dänemark und Europa. Ich bin davon überzeugt, dass er gut zu uns und unserem Tempospiel passt und bin froh, dass er sich für uns entschieden hat."

Vujovic muss sich einen neuen Verein suchen

Dafür muss Milos Vujovic die Füchse Berlin zum Saisonende nach drei Spielzeiten verlassen. "Milos ist ein großartiger Typ und ein wirklicher Kämpfer. Leider hatte er in seiner Zeit bei uns viele Rückschläge, weswegen er nie richtig Fuß fassen konnte", erklärte Kretzschmar.