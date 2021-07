Füchse Berlin holen Europameister Morros

Die Füchse Berlin haben den spanischen Nationalspieler Viran Morros von Paris Saint-Germain verpflichtet.

Morros kommt mit einigen Titeln dekoriert in die deutsche Hauptstadt. Der 37-jährige Rückraumakteur wurde mit Spanien Welt- und Europameister und mit PSG zuletzt drei Mal in Serie französischer Champion. Auch die Champions League gewann er drei Mal.



Morros gilt als einer der besten Abwehrspieler der heutigen Zeit. Mit der Nationalmannschaft Spaniens nimmt er in den nächsten Tagen am olympischen Handball-Turnier in Tokio teil und will an alte Erfolge anknüpfen: 2013 wurde er mit seiner Heimat Welt- sowie 2018 und 2020 Europameister.

Mentor für die jungen Spieler

Füchse-Sportvorstand Stefan Kretzschmar erhofft sich vom Neuzugang, dass er dem Team "viel Erfahrung und Gewinnermentalität geben" und zugleich auch "ein Mentor für unsere jungen Spieler" sein kann. Trainer Jaron Siewert fügt hinzu, dass "wir mit dieser Verpflichtung die Lücke etwas schließen können, die Jakov Gojun hinterlassen hat".

Morros zeigte wiederum Dankbarkeit, "von nun an bei den Füchse Berlin zu spielen" und freut sich "auf die ersten Trainingseinheiten mit den Jungs und auf die Fanrückkehr in die Max-Schmeling-Halle."