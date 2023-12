Füchse Berlin halten Spielmacherin

Als "ein wichtiges Puzzleteil" bezeichnen die Verantwortlichen der Füchse Berlin diese Personalentscheidung: Der Frauen-Zweitligist hat den Vertrag mit seiner Spielmacherin verlängert.

Lara-Sophie Fichtner hat ihren zum Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre verlängert. Die 1,68 m große Spielmacherin kam vor zwei Jahren vom Drittligisten Thüringer HC in die Hauptstadt. "Für mich war schnell klar, dass ich hierbleiben möchte", so die gebürtige Eisenacherin. "Es passt hier einfach alles. Sowohl sportlich als auch privat bietet Berlin alles, was ich brauche. Ich freue mich weiter mit dem Team und Susi an unseren Zielen zu arbeiten und auch auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen werden. Ich freue mich riesig ein Teil der Füchse-Familie zu bleiben."

Die 22-Jährige konnte in der laufenden Saison bisher 55 Treffer erzielen und ist damit beste Torschützin der "Spreefüxxe". "Seit Fichte bei uns ist hat sie eine tolle Entwicklung gemacht, sportlich, körperlich und menschlich", so Füchse-Trainerin Susann Müller über ihren Schützling. "Ich freue mich sehr darauf weiterhin mit ihr arbeiten und sie weiterentwickeln zu können. Es war unser absoluter Wunsch, mit ihr in die kommende Spielzeit zu gehen. Sie hat sich mit Talent, viel Willen und Fleiß den Weg in unser Team erarbeitet."

Berlins Managerin Britta Lorenz sagt: "Die Verlängerung von Lara-Sophie Fichtner ist ein wichtiges Puzzleteil in unserer Saisonplanung, weshalb ich mich außerordentlich auf zwei weitere Jahre mit Fichte freue. Fichte ist in den letzten anderthalb Jahren unter der Ägide von Trainerin Susann Müller zu einer echten Stamm- und Führungsspielerin geworden. Die Entwicklung kann so weitergehen."