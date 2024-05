Füchse Berlin: "Haben viel Rückenwind"

Der Titelverteidiger aus Berlin will seine Saison mit einem Titel krönen. Dafür müssen sie aber die letzten Energiereserven aktivieren. Die Champions-League-Quali soll den nötigen Schub geben.

Nach der geschafften Champions-League-Qualifikation gehen die Füchse Berlin mit viel Selbstvertrauen in das Final Four der European League am Wochenende in Hamburg. "Die Ausgangslage könnte nicht besser sein. Wir haben sehr, sehr viel Rückenwind und sehr, sehr viele positive Gefühle mitgenommen", sagte Trainer Jaron Siewert.

Am Samstag treffen die Berliner im Halbfinale auf den Ligakonkurrenten Rhein-Neckar Löwen (18.00 Uhr/Dyn und Dazn). Das zweite Semifinale bestreiten die SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest. Die Berliner gewannen den Wettbewerb bereits drei Mal - zuletzt im vergangenen Jahr. "Mit dem Selbstverständnis eines Titelverteidigers gehen wir in dieses Wochenende rein, dass uns auch erst einmal einer schlagen muss", kündigte Siewert an. Der Füchse-Trainer sieht bei der Favoritenfrage neben seinem Team Flensburg "rein nominell an vorderer Stelle".

Gidsel: "Das sind wirklich vier Topmannschaften"

Respekt haben die Berliner aber vor allen Kontrahenten. "Das sind wirklich vier Topmannschaften in diesem Jahr", sagte Welthandballer Mathias Gidsel. Denn die Füchse haben in dieser Saison bereits schlechte Erfahrungen mit einem Final Four gemacht. Im DHB-Pokal landeten die Berliner Mitte April nur auf dem letzten Platz. "Man braucht zwei Spiele auf Superniveau. Es wäre scheiße, wenn wir im Halbfinale keine gute Leistung bringen würden und dann nur im Spiel um Platz Drei wären", sagte Siewert.

Nachdem Pokal und Meisterschaft weg sind, ist die European League für die Füchse die letzte Chance eine starke Saison doch noch mit einem Titel krönen. "Den Titel zu verteidigen, wäre nochmal ein Riesending. Und halt auch was in den Händen zu haben", so der Berliner Coach. Die Motivation ist deshalb groß. "Wir haben extrem viel in diese European-League-Saison investiert. Für die Spieler, die uns verlassen, werden wir noch einmal alles reinhauen", kündigte Siewert an.

Siewert: "Einige sind schon am Limit"

Allerdings gehen die Kräfte der hochbelasteten Berliner Akteure langsam zur Neige. "Einige Akteure sind schon am Limit, was ihre Energiereserven angeht", sagte Siewert. Die Füchse setzen deshalb auf ihre mentale Stärke. "Auch wenn der Körper nicht hundertprozentig da ist, der Kopf ist es", so Gidsel.

Die Füchse haben in dieser Saison gegen alle drei Kontrahenten bereits gespielt. Und bis auf die Niederlage beim Spiel um Platz drei im Pokal-Final-Four gegen Flensburg, kein Spiel verloren. "Das bürgt die Gefahr, sie vielleicht etwas zu unterschätzen", warnte Siewert.

Füchse "extrem gewarnt vor punktueller Leistungsbereitschaft" der Löwen

Besonders Halbfinalgegner Rhein-Neckar Löwen dominierten die Berliner in beiden Ligaspielen. Das spiele aber jetzt keine Rolle mehr. "Wir sind extrem gewarnt vor ihrer punktuellen Leistungsbereitschaft. Und in einem Final Four ist sowieso alles möglich", sagte Siewert. Denn während die Löwen in der Bundesliga enttäuschten, zeigten sie in Europa ein ganz anderes Gesicht. "Wir haben Riesenrespekt vor deren Saison in Europa. Es wird ganz anders als in der Bundesliga", warnte Gidsel.

