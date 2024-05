Füchse Berlin gewinnen Final-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft gegen SC DHfK Leipzig

Die Füchse Berlin haben sich im Kampf um die Deutsche Meisterschaft einen Vorteil gegen den SC DHfK Leipzig erspielt. Vor heimischer Kulisse zeigten sich die Hauptstädter drückend überlegen.

Henning Lahuis war ein sicherer Rückhalt für die Berliner. Sylvia Göres via Füchse Berlin

Die Füchse Berlin legten im Hinspiel des Finals um die Deutsche Meisterschaft der männlichen B-Jugend von Beginn an vor und erspielten sich zunächst einen Zwei-Tore-Vorsprung, den Friedrich Parke beim 7:4 erstmals auf drei Treffer ausbauen konnte (10.).

Das war auch dem starken Henning Lahuis zwischen den Pfosten der Hauptstädter zu verdanken. Immer wieder war der Torwart zur Stelle und ermöglichte so das erste plus vier beim 10:6. Leipzig reagierte mit einer Auszeit und konnte den Abstand so konstant halten (13:9, 19.).

In der Folge schoben die Sachsen die eigene Deckung nach vorne und erzwangen so das erste Timeout der Füchse, welche mit einem starken 3:0-Lauf zum 16:9 davonsprinteten (20.). Diese Sieben-Tore-Führung hielt dann auch bis zum 18:11-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Berliner schnell auf acht Tore davon, Pelle Schneider brachte die Gäste beim Stand von 23:17 aber wieder etwas näher heran (34.). Zwei Füchse-Treffer in Serie machten die Hoffnungen der Sachsen dann aber wieder zunichte.

Und auch danach behielten die Gastgeber ihren Vorteil und bauten diesen weiter aus. Gerade der Torwratvorteil durch den überragenden Henning Lahuis legte die Grundlage für den überdeutlichen 38:24-Sieg. Am 25. Mai treffen beide Mannschaften zum Rückspiel in Leipzig aufeinander.