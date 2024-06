Füchse Berlin freuen sich auf "interessante Begegnung" im DHB-Pokal

In der ersten Runde des DHB-Pokals treffen die Füchse Berlin auf Ligarivalen HC Leipzig. Das wurde gestern (29. Juni) im Rahmen der Mitgliederversammlung der Handball Bundesliga Frauen in Kassel ausgelost.

"Das wird sicherlich eine interessante Begegnung", kommentiert Trainerin Susann Müller die Auslosung in einer Pressemeldung des Vereins. "Wir freuen uns auf das Spiel und einen ersten Härtetest für die neue Saison. Wir werden uns motiviert auf das Spiel vorbereiten, um in die nächste Runde einzuziehen und einen guten Saisonstart hinzulegen", blickt auch Spielmacherin Lara-Sophie Fichtner voraus.

Gegen den Drittplatzierten der vergangenen Zweitligasaison gab es für die Füchse Berlin, welche die Saison auf Rang sechs beendeten, in der vergangenen Spielzeit eine knappe Auswärtsniederlage (23:24) und einen Heimsieg (29:21). Doch Müller betont: "Man kann da jetzt nicht auf die Ergebnisse der letzten Saison schauen. Wir haben einen Umbruch im Team und auch der HCL hat sich auf einigen Positionen verändert. Da erwartet uns eine Woche vor Ligabeginn gleich ein Spiel, in dem wir sehen können, wo wir stehen."

"Ich freue mich über die Auslosung, da es eine kurze Fahrt ist und in Leipzig die Halle voll ist," ist auch Managerin Britta Lorenz glücklich über das Los. Gespielt wird am 01. September in Leipzig. Dann hoffen die Berlinerinnen, den Einzug in die nächste Runde zu sichern. In den letzten drei Jahren sind die Handballerinnen aus der Hauptstadt jeweils gegen die Erstligisten Blomberg, Dortmund und Buxtehude ausgeschieden.

