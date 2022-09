Füchse Berlin: Der spannendste Kader der Liga in der Bringschuld

Die Füchse Berlin gehen mit dem spannendsten Kader der Liga in die Saison 2022/23. In der Hauptstadt sind sie bereit für den nächsten Schritt. Werden Gidsel & Co. dem aber auch auf Anhieb gerecht?

Die letzte Saison

Am Ende der vergangenen Bundesliga-Saison landeten die Füchse Berlin (53:15 Punkte) auf Rang drei - nur Meister Magdeburg und Rekordmeister Kiel sammelten am Ende noch mehr Zähler. Im DHB-Pokal bedeutete das packende Achtelfinale beim TBV Lemgo Lippe (29:32 n.V.) das Aus. In der European League, deren "Vorgängerwettbewerb" die Füchse 2015 und 2018 gewinnen konnten, war bereits im Achtelfinale gegen HBC Nantes Schluss.

Die Neuzugänge

Mit Blick auf die drei Neuzugänge der Füchse dürfte so ziemlich jeder Kaderplaner der Liga neidisch in die Hauptstadt blicken. Mit Linkshänder Mathias Gidsel wechselte der "begehrteste Rückraumspieler Europas" nach Berlin, auch Schwedens Europameister Max Darj (Kreis, Bergischer HC) und Russlands Nationaltorhüter Viktor Kireev (Moskau) gehören zum obersten Regal.

Der Kader

Der Kader ist der in dieser Saison spannendste der Liga. Die Mischung im Tor mit Kireev und Dejan Milosavljev dürfte so manchen Gegner an den Rand der Verzweiflung bringen. Im rechten Rückraum herrscht fast schon ein Überangebot, Europameister Fabian Wiede kann aber ebenso gut auf der Mitte eingesetzt werden. Verinnerlicht Gidsel zügig das System, kann er schnell zum erhofften Unterschiedsspieler werden.

Mit Darj bekamen die Füchse einen hervorragenden Abwehrspieler hinzu, der Abgang Viran Morros (Winterthur) gleichwertig ersetzen kann. Während Rechtsaußen mit Torschützenkönig Hans Lindberg und Europameister Valter Chrintz hervorragend besetzt ist, könnte Linksaußen mit dem jungen Tim Freihöfer und dem teils wechselhaften Milos Vujovic eine kleinere Schwachstelle darstellen.

Die Starttermine in der neuen Saison

Die Füchse haben ein knackiges Auftaktprogramm vor der Brust, nach dem sie sicherlich wissen werden, wo sie schon stehen. Heimspiele gegen Göppingen und Stuttgart, erwartungsgemäß eklige Auswärtsspiele in Wetzlar und Flensburg. Will der Hauptstadtklub ganz vorne mitmischen, müssen aber vom Start weg Siege her. Doppelbelastung kommt ab 25. Oktober hinzu, wenn die Gruppenphase der European League beginnen soll.

Die Aussichten

In der neuen Saison werden sich die Berliner daran messen lassen müssen, was Füchse-Boss Bob Hanning in seiner kicker-Kolumne vom 21. April schrieb: "Mit den Füchsen müssen wir in der nächsten Saison die Top 3 angreifen und wollen das auch so formulieren." Nach Platz drei im Vorjahr hätte auch Hanning nichts gegen eine nochmalige Steigerung, allerdings stehen Magdeburg und Kiel schon noch ein Stück vor den Berlinern. Kann die Mannschaft von Jaron Siewert, der Anfang August mit einem neuen Vertrag bis 2024 belohnt wurde, am Ende zumindest eine dieser beiden Teams hinter sich lassen und womöglich die Vizemeisterschaft eintüten, wäre das ein neuer Meilenstein. Der DHB-Pokal und die European League haben in der Hauptstadt nur einen bedingt niedrigeren Stellenwert und werden entsprechend angriffslustig angegangen.