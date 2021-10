Fuchs folgt auf Bode: Der neue Werder-Aufsichtsrat ist im Amt

Der SV Werder Bremen hat einen neuen Aufsichtsrat - und der ist seit Donnerstagabend nun auch offiziell im Amt, wie der Verein mitteilte.

"Auf der Hauptversammlung der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA, an der auch der bisherige Aufsichtsrat, die neuen Aufsichtsratskandidaten und die Werder-Geschäftsführung teilnahmen, setzte das Präsidium des Sport-Verein "Werder" von 1899 e.V. als 100-%-Gesellschafter der Kapitalgesellschaft den neuen Aufsichtsrat ein", gaben die Bremer bekannt.

Ulrike Hiller, Dirk Wintermann, Dr. Florian Weiß und Harm Ohlmeyer gehören mit den vom Präsidium des Vereins entsendeten Mitgliedern Marco Fuchs und Axel Plaat dem neuen, auf der Mitgliederversammlung Anfang September gewählten Gremium an.

Den Vorsitz des Aufsichtsrates übernimmt als Nachfolger von Marco Bode Fuchs, der ebenso wie seine Stellvertreterin Hiller einstimmig gewählt wurde und sich im Anschluss "für das in mich gesetzte Vertrauen" bedankte. "In der neuen Konstellation möchten wir den SV Werder Bremen bestmöglich durch die Zukunft begleiten. Dazu ist ein intensiver Rückblick auf die vergangenen Monate nötig, doch zugleich auch ein vor uns liegender Weg, der von Geschlossenheit und konstruktiver, vertrauensvoller Arbeit geprägt sein wird", so Fuchs, seit Ende 2014 schon als stellvertretender Vorsitzender Mitglied im Aufsichtsrat der Grün-Weißen.