Fuchs: "Es ist großartig, dass diese Reise weitergeht“

Mit der erstmaligen Teilnahme eines österreichischen Frauen-Nationalteams an einer WM-Endrunde hat die Mannschaft von Hannes Spilka Historisches geschafft. Die Freude nach dem entscheidenden 6:0-Sieg gegen Island war bei allen Beteiligten dementsprechend groß.

Mit einem souveränen 6:0-Sieg gegen Island hat sich Österreichs U-20-Frauen-Nationalteam für die WM 2024 in Kolumbien qualifiziert.

U-20-WM-Qualifikation - Play-off Österreich Österreich 6 : 0 4 : 0 Island Island

Damit ist die Mannschaft von Hannes Spilka das erste österreichische Frauen-Nationalteam, das an einer WM-Endrunde teilnimmt. "Ich bin sprachlos. Dass wir in so einem wichtigen Spiel so einen Leistung auf den Platz bringen - da kann ich allen Beteiligten nur meinen größten Respekt zollen. Die Mädels waren so fokussiert und auf Sieg eingestellt. Bei dieser Mentalität, die sie an den Tag gelegt haben, fehlen mir die Worte“, zeigte sich der Teamchef voll des Lobes für sein Team.

Die Weichen für den Sieg gegen Island stellte Nicole Ojukwu. Die 18-Jährige glänzte mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit. "Ich kann gar nicht in Worte fassen, was ich gerade fühle. Es ist einfach ein Wahnsinn, echt ein Traum. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft mit meinen drei Toren helfen konnte“, jubelte die Vienna-Spielerin.

In eine ähnliche Kerbe schlug auch ihre Kapitänin Lainie Fuchs. Die 19-Jährige hob vor allem den Zusammenhalt in der Mannschaft hervor: "Es ist überwältigend, dass wir das geschafft haben. Dieses Team ist wie eine Familie. Es ist großartig, dass diese Reise weitergeht und uns zu einer WM-Endrunde führt. Wir haben uns auf einen defensiven Gegner eingestellt und diese Aufgabe hervorragend gelöst.“

Schöttel freut sich mit der Mannschaft

Erst durch eine Aufstockung des Teilnehmerfeldes von 16 auf 24 Mannschaften seitens der FIFA ergab sich für die Österreicherinnen die Möglichkeit sich doch noch für die WM zu qualifizieren. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel freute sich über die genutzte Chance. "Das ist natürlich eine tolle Geschichte für den Verband. Dieser Erfolg spiegelt auch den Aufschwung im österreichischen Frauenfußball wider. Für die Mädels und die Betreuer ist das natürlich toll. Ich bin auch von den Familienangehörigen begeistert, die auf der Tribüne eine richtige Party gefeiert haben. Es war ein Spiel, das einen klaren und verdiengen Sieger hervorgebracht hat, was uns eine Riesen-Freude bereitet“, so der 56-Jährige.