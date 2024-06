FTC Budapest plant Angriff auf Europas Krone

Der FTC Budapest hat seine Planungen für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Das Team um die deutsche Nationalspielerin Emily Bölk ist nach der Rückehr von zwei Leihspielerinnen komplett, Trainer Allan Heine wird mit 19 Spielerinnen nicht nur in die Mission Double-Titelverteidigung gehen.

Emily Bölk und Angela Malestein bleiben auch kommende Saison in Budapest IMAGO/NTB

"Wir halten [das Team] nicht nur zusammen, sondern verstärken auch den Kader für die nächste Saison erheblich. Mit dieser Aufstellung streben wir ganz klar den Sieg in der Champions League an!", hatte Präsident Gabor Kubatov zum Jahreswechsel betont, als man vier Weltklassespielerinnen auf zentralen Positionen unter Vertrag nahm.

Trainer Allan Heine hat schon Ende Mai seinen Vertrag verlängert. Im Oktober hatte der Däne die Nachfolge von Landsmann Martin Albertsen angetreten. Der 44-Jährige besitzt schon viel Erfahrung als Chefcoach, trainierte in Dänemark Aalborg DH (2010-12) und EH Aalborg (2020-22) und dazwischen auch Ringköbing (2013-15) und Viborg HK (2015-19). Er arbeitete ein Jahr in Nantes und wurde dann neben der Zeit bei EH Aalborg auch Assistent von Albertsen beim Schweizer Handballverband und auch Anfangs in Budapest.

Mit Aniko Cirjenics-Kovacsics wird eine zentrale Rückraumspielerin ihre aktive Karriere beenden, dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben. Mit Anna Kukely wird ein weiteres Talent im zentralen Rückraum den Club verlassen. Personalsorgen hat man auf dieser Position nicht. Neben der erfahrenen Andrea Lekic und Talent Petra Simon holte man unter anderem Daria Dmitrieva von Krim Ljubljana.

Am Kreis wird Anett Kisfaludy von Rückkehrerin Reka Bordas (Vaci NKSE) ersetzt, die sich die Einsatzzeit mit den Weltklassespielerinnen Beatrice Edwige und Dragana Cvijic teilen. Im Tor hat man künftig drei Spitzenkräfte - neben Blanka Böde-Biro und Kinga Janurik kommt nun auch die Französin Laura Glauser vom CSM Bukarest. Mit Virag Meszaros ist noch ein 18-jähriges Talent in der Hinterhand.

Ebenfalls mit der Rückkehr eines Eigengewächses reagiert man auf Rechtsaußen auf den Abgang von Anett Kovacs mit Dorka Papp als Backup für die erfahrene Niederländerin Angela Malestein. "Es ist mir eine besondere Freude, dass Angie (Angela Malestein - Anm. d. Red.) meine Positionspartnerin sein wird, denn sie hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen und ich möchte noch mehr von ihr lernen", wird Papp in einer Vereinsmitteilung zitiert. Auf der linken Außenbahn herrscht hingegen Kontinuität mit Greta Marton und Julia Harsfalvi.

Emily Bölk muss sich die Einsatzzeiten im linken Rückraum mit Szandra Szöllösi-Zacsik und Orlane Kanor teilen. Die Französin kommt von Rapid Bukarest. Auch der rechte Rückraum erhält mit Katrin Klujber und Zsuszanna Tomori noch einmal Verstärkung, von Brest Bretagne heuert Valeriya Maslova an.

Kaderveränderungen 2024/25

Zugänge im Sommer 2024: Laura Glauser (CSM Bukarest), Orlane Kanor (Rapid Bukarest), Daria Dmitrieva (Krim Ljubljana), Valeriya Maslova (Brest Bretagne HB), Reka Bordas (Vaci NKSE, Rückkehr nach Leihe), Dorka Papp (MTK Budapest, Rückkehr nach Leihe)



Abgänge im Sommer 2024: Aniko Cirjenics-Kovacsics (Karriereende), Anett Kovacs, Anett Kisfaludy, Anna Kukely (alle Ziel unbekannt)