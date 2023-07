FSV Zwickau: Förderverein warnt vor "Löschung aus dem Vereinsregister"

Nach dem Drittliga-Abstieg und der kurzfristigen Absage eines Investors droht dem FSV Zwickau möglicherweise eine wirtschaftliche Talfahrt. Um dem Verein den Rücken zu stärken, wollen die Fans nun mithilfe einer Crowdfunding-Aktion die fehlenden Gelder eintreiben.

Nicht nur aus sportlicher Sicht erlebt der FSV Zwickau aktuell schwierige Zeiten, auch wirtschaftlich hat der Abstieg aus der 3. Liga tiefe Furchen im Südwesten Sachsens hinterlassen. Dass man nach dem Abstieg in die Regionalliga Nordost den Gürtel nun enger schnallen müsse, darauf hatte man sich in Zwickau ohnehin schon eingestellt. Die Frage, wie sich der Verein nach dem vorläufigen Ende seiner Profi-Ära finanzieren würde, blieb jedoch unbeantwortet. Zwischenzeitlich stand die Übernahme eines türkischen Investors im Raum, um die finanziellen Einbußen auszubügeln. In einer Zusammenkunft aus Vereinsoffiziellen und Fans entschied man sich letztlich jedoch gegen den Investor und gegen das Geld, "um die Werte des Vereines zu schützen."

Es geht um das nackte Überleben. Verfehlen wir es, droht eine Löschung aus dem Vereinsregister. Matthias Chodora vom Förderverein des FSV Zwickau

Ein Plan B gab es in Zwickau jedoch nicht. Die Konsequenz? Wie aus übereinstimmenden Medienberichten hervorgeht, sollen dem FSV nun rund 750.000 Euro fehlen, um kurzfristig seine Verbindlichkeiten bedienen zu können. Um einen möglichen wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern, haben sich nun die Fans zu Wort gemeldet und eine bundesweite Crowdfunding-Aktion unter dem Namen "Fußball gehört den Fans" gestartet. Die Fans und der Förderverein FSV Zwickau e.V. haben die Aktion gemeinsam ins Leben gerufen, um ein breites Signal der Solidarität und der Bedeutung von ehrlichem Fußball an die Öffentlichkeit zu senden. "Eine solidarische Fußball-Gemeinschaft ist von der Basis stärker als jeder Investor. Unser Slogan "Fußball gehört den Fans" soll sinnbildlich nicht nur für unseren Verein stehen, sondern über unsere Stadtgrenzen hinaus zum Symbol für einen gesunden und ehrlichen Fußball mit stetem Blick auf die Basis werden", heißt es auf der Spendenwebseite.

Wie dringlich die Gelder in Zwickau benötigt werden, verdeutlicht Matthias Chodora vom Förderverein des FSV Zwickau. "Es geht um das nackte Überleben. Erreichen wir unser Ziel, wird der FSV Zwickau in der nächsten Saison in der Regionalliga antreten. Verfehlen wir es, droht eine Löschung aus dem Vereinsregister." Auch das Modell der eingleisigen 3. Liga , die als "finanzielle Knochenmühle" betitelt wird, und deren wirtschaftliche Risiken werden scharf kritisiert.

Wie schlimm es wirklich um den FSV Zwickau steht, bleibt aktuell noch offen. Eine weitere Stellungnahme des Vereins lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Vor rund einer Woche schien es noch so, als würden sich die grauen Wolken allmählich aus Zwickau verziehen. Ziel der Crowdfunding-Aktion sind 500.000 Euro. Am 10. Juli fiel der Startschuss der Spendenaktion. Bereits in den ersten Stunden wurden weit über 20.000 Euro gesammelt.