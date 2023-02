FSV Zwickau beurlaubt Trainer Enochs und Sportdirektor Wachsmuth

Paukenschlag beim abstiegsbedrohten Drittligisten: Wie der FSV Zwickau am Montagmittag mitteilte, wurden Cheftrainer Joe Enochs sowie Sportdirektor Toni Wachsmuth mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben entbunden.

"Wie bereits in unserer Mitteilung am 23. Januar zu entnehmen war, wurde nach den Spielen in Halle und gegen Meppen die Gesamtsituation jeweils neu bewertet und sachlich analysiert", wird Marvin Klotzkowsky, Geschäftsführer der FSV Zwickau Spielbetriebsgesellschaft mbH, zitiert: "Nach zwei sieglosen Heimspielen zum Jahresstart gegen direkte Konkurrenten und aufgrund einer stagnierenden Weiterentwicklung unserer Mannschaft sehen wir unser Saisonziel Klassenerhalt in akuter Gefahr. Daher haben wir uns entschieden, der Mannschaft neue Impulse zu geben und damit noch einmal neue Energie freizusetzen, um unsere Drittliga-Zugehörigkeit auch über das Saisonende hinaus zu sichern."

Joe Enochs hatte im Sommer 2018 beim FSV übernommen, stand insgesamt in 187 Pflichtspielen als Cheftrainer an der Seitenlinie und führte die Zwickauer viermal zum Klassenerhalt. Auch in dieser Saison droht den "Schwänen" der Absturz in die Regionalliga. Aus 21 Ligaspielen holte Enochs' Team bis dato nur 20 Punkte - fünf Siege, fünf Remis, elf Niederlagen. Großes Sorgenkind ist die Abteilung Attacke: 19 Tore in 21 Partien bedeuten nach Aufsteiger Bayreuth (15) die zweitschwächste Offensive der Liga.

Zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen

Aus den vergangenen beiden Spielen holte Zwickau vier Punkte. Weil dem 2:0 beim Halleschen FC aber "nur" ein 1:1 gegen Meppen folgte, sahen sich die Verantwortlichen offenbar zum Handeln gezwungen. In Zwickau muss aber nicht nur Enochs seinen Hut nehmen. Auch Toni Wachsmuth wurde von seiner Aufgabe als Sportdirektor entbunden. In der Pressemitteilung erinnert der FSV besonders an das Tor im Rückspiel der Aufstiegsrelegation 2016, das "für immer einen Platz in den FSV-Geschichtsbüchern haben" werde. Den Posten als Sportdirektor hatte Wachsmuth nach der Saison 2018/19 übernommen.

Für Enochs wird zunächst Co-Trainer Robin Lenk interimsweise übernehmen und die Mannschaft auf das kommende Auswärtsspiel beim MSV Duisburg (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker) vorbereiten. Die Sachsen arbeiten im Hintergrund allerdings bereits an einer "zeitnahen Lösung" der Nachfolgeregelung.