FSV Frankfurt reagiert und stellt Trainer Barletta frei

Nach dem schwachen Saisonstart hat sich Südwest-Regionalligist FSV Frankfurt von Trainer Angelo Barletta getrennt, wie der Verein am Montag mitteilte.

Nur acht Punkte aus neun Spielen - zu wenig, um am Trainerteam festzuhalten. Der FSV hat daher Barletta und die beiden Co-Trainer Alexandros Theodosiadis sowie Birger Naß freigestellt. Zunächst wird "Thomas Brendel, wie auch in den letzten beiden Spielzeiten, zusätzlich die Rolle als Cheftrainer übernehmen", gab der Verein bekannt.

"Leider hat die Mannschaft mit dem neuen Trainerteam nicht die Entwicklung genommen, die wir uns nach der letzten Saison vorgestellt haben", erklärte Brendel, der nun wieder in der Doppelrolle als Sportdirektor und Coach agieren wird. "Aus diesem Grund sahen wir uns gezwungen zu reagieren und Angelo, mit seinen beiden Co-Trainern, freizustellen."

Wir müssen die Mannschaft stabilisieren, ihr neue Impulse geben und Punkte einfahren. Thomas Brendel

Für den FSV gelte es, "schnellstmöglich wieder in die Spur zu finden", erklärte Brendel, der nach der jüngsten 0:1-Niederlage beim Bahlinger SC, der fünften Pleite im neunten Saisonspiel, den "vollen Fokus auf das Spiel gegen Balingen" legen will. Das steht am Mittwoch um 19 Uhr am Bornheimer Hang an. "Wir müssen die Mannschaft stabilisieren, ihr neue Impulse geben und Punkte einfahren", gibt Brendel die Marschroute vor.

Barletta hatte erst im Sommer 2021 von Brendel übernommen, zuvor war er bis Dezember 2020 in Offenbach bei den Kickers. Nach dem 2:2 gegen Pirmasens vor gut einer Woche hatte sich Präsident Michael Görner noch hinter Barletta gestellt und die Mannschaft in die Pflicht genommen, nun muss sich Barletta nach einem neuen Verein umschauen.