FSV Frankfurt: Peitz ist der erste Neue

Der FSV Frankfurt hat seinen ersten Sommerneuzugang verkündet. Tobias Peitz wechselt vom Wuppertaler SV an den Bornheimer Hang. Für den WSV kam der 25-jährige Mittelfeldakteur in den vergangenen beiden Spielzeiten auf 52 Einsätze in der Regionalliga West. Trainer Tim Görner beschreibt seinen künftigen Schützling in einer Meldung: "'Tobi' ist ein sehr ballsicherer und technisch versierter zentraler Mittelfeldspieler. Als Bindeglied zwischen Defensiv- und Offensivverbund wird er unserem Spiel mit seiner Erfahrung und Ruhe am Ball, gepaart mit seiner Zweikampf- und Laufstärke, Stabilität verleihen."