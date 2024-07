FSV Frankfurt holt Fisher und hofft auf Ünlücifci - McLemore vor Absprung

Der FSV Frankfurt ist bei der Kaderplanung für die Saison 2024/25 weit vorangeschritten. Ein paar offene Fragen aber gibt es noch.

Mit Ben-Luca Fisher tätigte der Traditionsverein vom Bornheimer Hang diese Woche eine wichtige Verpflichtung. Trainer Tim Görner schätzt den 21-Jährigen als vielseitigen Defensivspieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld agieren kann. "Ben-Luca hat das sehr gut gemacht, er passt zu uns", konnte sich Fisher laut Görner in den Trainingseinheiten für einen Vertrag empfehlen.

Einen Spielertyp wie Fisher hatte der FSV in der Spielzeit 2022/23. Da war Leon Müller neben Torjäger Cas Peters ein entscheidender Faktor, den fünften Platz erreicht und den Hessen-Pokal gewonnen zu haben. Aber, das ist der Haken: Wegen einer langwierigen Verletzung konnte Fisher in der vergangenen Saison nur zwei Partien für den Nachbarn und Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt II absolvieren.

Konstante Leistungen auf hohem Level sind daher erst mal auszuschließen. Von seinen Qualitäten ist jedenfalls auch Geschäftsführer Robert Lempka überzeugt: "Er ist ein absoluter Teamplayer und wird sich schnell in unsere talentierte und hungrige Mannschaft integrieren." Beim FC Gießen (25 Einsätze) und bei Eintracht Stadtallendorf (31) hat der gebürtige Hanauer schon reichlich Regionalliga-Erfahrung gesammelt.

24 von 26 Planstellen besetzt

Damit sind gut zwei Wochen vor dem Start bereits 24 von 26 Planstellen im Kader vergeben. Görner ist noch auf der Suche nach einem Spieler, der die Achter-Position übernehmen kann. Und die Ausschau nach einer "10" würde der Coach gerne beenden - dies geht aber nur, wenn Onur Ünlücifci doch noch seinen Vertrag verlängert. Der Mittelfeldakteur blühte im Frühling richtig auf, erzielte in den letzten sechs Partien sieben teils überragende Treffer aus der Distanz. "Wir stehen weiter in Kontakt", sagt Görner. Ein Engagement Ünlücifcis beim Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen kam nach Probetraining (noch) nicht zustande.

Derweil bahnt sich an, dass sich der Fußballsportverein von Malik McLemore trennt. "Beiderseits sind wir an einer Lösung dran", sagt Görner zu dieser Personalie. Der 28-Jährige führt Argumente wie dessen Verletzungsanfälligkeit an und dass ihm nicht gelungen sei, sein Potenzial auszuschöpfen. Doch der Stürmer, der bei 22 Einsätzen nur viermal über die komplette Distanz spielte, immerhin aber sieben Tore markierte, gilt als nicht pflegeleicht auf dem Spielfeld, kann bisweilen seine Emotionen nicht kontrollieren.

Bei einem Weggang McLemores erhöhen sich die Chancen für den 20-jährigen Daniel George Iorga, wieder einen Vertrag zu bekommen. Nach weit über einem Jahr Verletzungspause ist der ehemalige Torjäger der FSV-U-19 wieder im Trainingsbetrieb. Auch die Zukunft des zentralen Mittelfeldakteurs Elias Breir (19) ist noch offen, der sich wie Iorga in der Warteschleife befindet.