FSV Frankfurt darf vom DFB-Pokal träumen

Der FSV Frankfurt darf nach dem Halbfinalerfolg gegen die Offenbacher Kickers von der Teilnahme am DFB-Pokal träumen. Allerdings müsste dafür jetzt der SV Wehen Wiesbaden seine Hausaufgaben lösen.

Zunächst erwischten die Gäste in Frankfurt den perfekten Start ins Habfinale. Bereits in der zweiten Minute war es Hosiner, der zum 1:0 einschoss. Doch der FSV glich nach einem Standard vor der Pause aus. Nach einer Ecke kam Azaouagh am ersten Pfosten zum Kopfball und erzielte das 1:1 (32.). Beiden Teams war anzumerken, welche Bedeutung die Partie hatte, entsprechend nervös ging es auf dem Rasen zur Sache.

Nach dem Wechsel wurde es dramatisch. Zunächst gelang Müller per Fernschuss die Führung für den FSV. Allerdings kamen die Kickers schnell zurück. Nach einer Ecke war Hermes per Kopf zur Stelle (58.). Die Frankfurter hatten offensichtlich keine Lust auf ein Elfmeterschießen. So fasste sich Ünlücifci ein Herz und zog aus 20 Metern ab (75.). Der Ball schlug neben dem linken Pfosten zum 3:2 ein (75.).

In der Schlussphase wurde es nochmals hektisch und emotional, allerdings brachte der FSV die knappe Führung über die Zeit und drückt fortan dem SV Wehen Wiesbaden die Daumen.

Durch den 3:2-Erfolg im Halbfinale des Landespokals rückt jetzt der DFB-Pokal schon in greifbare Nähe. Denn im zweiten Halbfinale stehen sich Regionalligist TSV Steinbach Haiger und Drittligist SV Wehen Wiesbaden gegenüber. Da der SVWW als Zweitplatzierter gute Chancen hat, sich über die 3. Liga das Pokalticket zu ziehen, könnte der Einzug ins Finale für die Frankfurter bereits reichen, um nächstes Jahr im DFB-Pokal dabei zu sein.

Steinbach und Wiesbaden spielen am Mittwoch den Finalisten aus.