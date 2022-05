"Richtig geil war das nicht": Elversberg feiert nach Nichtangriffspakt gemeinsam mit dem FSV

Die SV Elversberg hat den Aufstieg in die 3. Liga so gut wie sicher, Gegner FSV Frankfurt den Klassenerhalt mit dem 1:1-Unentschieden gepackt. Nach einem zunächst offenen Spiel mit Chancen auf beiden Seiten einigten sich die Teams in der Schlussviertelstunde auf einen Nichtangriffspakt.

Selfie-Zeit in Frankfurt: Feiernde Spieler der SVE. IMAGO/Jan Huebner