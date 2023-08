FSV Frankfurt dreht 1:3 in der Nachspielzeit - Auch Steinbach und Kassel jubeln

Der Auftaktspieltag der Regionalliga Südwest ist Geschichte: Nach dem Erfolg der Stuttgarter Kickers am Freitag konnte am Samstag auch Stadtrivale VfB II jubeln. Mit dem TSV Steinbach Haiger und Hessen Kassel gab es außerdem zwei weitere Auftaktsieger. Einen Dreier verpasste hingegen der FC Homburg im einzigen Sonntagsspiel. Der FSV Frankfurt feierte einen spektakulären Sieg in der Nachspielzeit.

Bittere Pleite für Schott Mainz

Aufsteiger Schott Mainz verpasste in einem hitzigen und intensiven Spiel gegen den FSV Frankfurt eine Überraschung. Die Gäste nutzten früh einen Abwehrfehler der Heimelf durch Wimmer (10.). Die Hessen taten sich über lange Zeit schwer, ins Spiel zu finden, wirkten oftmals verunsichert. Zwar hatten die Gastgeber im Ansatz gute Kontergelegenheit, dabei blieb es aber auch erst einmal. Mainz dagegen ging auf den zweiten Treffer, wurde für einen couragierten Auftritt zunächst aber nicht belohnt. Ospelt hielt den ehemaligen Zweitligisten bis zur Pause im Spiel. Sechs Minuten nach Wiederbeginn war aber auch der Frankfurter Torwart im Eins-gegen-eins mit Schwarz erneut machtlos. FSV-Coach Görner reagierte auf das 0:2, brachte drei frische Kräfte. Die Umstellungen schienen zu fruchten. Denn wenige Sekunden später erzielte Ünlücifci sehenswert den Anschluss (67.). Joker McLemore verpasste kurz darauf sogar den Ausgleich, die Mainzer Abwehr rettete in höchster Not. In der Schlussphase wurde es turbulent. Schwarz stellte mit seinem zweiten Tor auf 3:1 (90.). Keine 60 Sekunden später verkürzte McLemore auf der anderen Spielfeldseite wieder. Anschließend nahm der Frankfurter Wahnsinn in der durch viele Unterbrechungen üppigen Nachspielzeit (zehn Minuten) seinen Lauf. Erst glich Königstransfer Bouhaddouz aus (90.+7), mit Schlusspfiff drehte Falaye dann tatsächlich noch die Partie (90.+9). Die bittere Last-Minute-Pleite war für die Mainzer nicht die einzige schlechte Nachricht am Dienstagabend. Mit Gansmann, der bereits früh von den Sanitätern vom Feld gebracht werden musste (17.), und Keeper Hansen verletzten sich gleich zwei Akteure.

Zwei Tore, zwei Platzverweise: Remis in Homburg

Mitfavorit FC Homburg stieg in der einzigen Sonntagspartie in den Ring, zu Gast am Auftaktspieltag war der VfR Aalen. Einen Sieger gab es beim 1:1 nicht. Nach einem ausgeglichenen wie flotten Start gingen die Gäste kurios in Führung: Homburg-Keeper Kretzschmar war nach einem Steilpass zuerst am Leder, schoss bei seinem Klärungsversuch aber Diakité an, der Ball rollte zum 1:0 für den VfR in die Maschen (16.). Der Ausgleich der Homburger fiel jedoch noch vor der Pause: Nach einer Flanke landete der Ball bei Hummel, der aus kurzer Distanz keine Mühe mit dem 1:1 hatte (35.). Doch der nächste Nackenschlag für die Heimelf kam sogleich: Mendler erwischte Döringer mit dem Fuß hart am Körper, sah dafür glatt Rot (45.). Zwar hatte der VfR in Durchgang zwei in Überzahl mehr Anteile, aber auch der FC 08 versteckte sich nicht und blieb stets gefährlich. Aalen war nach Wächters Kopfball nah dran an der Führung, der Ball landete aber nur am Pfosten. In den Schlussminuten sah VfR-Akteur Döringer nach einem Foul noch die Ampelkarte, auch die Gäste waren damit nur mehr zu zehnt. So endete die Partie auch mit einem Remis.

Kein Sieger in Balingen

Im Ba(h)lingen-Duell gab es am Samstag keine Tore und folglich auch keine Sieger. Schon im ersten Durchgang waren Chancen Mangelware, zu viele Fehler prägten das Geschehen. Der Start in die zweiten 45 Minuten verlief vielversprechend: Ein Vegelin-Treffer wurde für die TSG abgepfiffen, Ramser verpasste für die Heimelf. Dann gab es auf der Gegenseite einen umstrittenen Foulelfmeter, doch Binanzer hielt gegen Häringer die Null. Auch in Folge gab es Chancen auf beiden Seiten, doch es blieb beim torlosen Auftakt.

Adetula sticht für Steinbach

Aufsteiger TuS Koblenz hielt gegen den Mitfavoriten TSV Steinbach Haiger am Samstag gut mit, kassierte aber spät eine 0:2-Niederlage. Von Beginn an stand die Heimelf hinten konzentriert, Güclü hatte für die Gäste kurz vor der Pause die erste nennenswerte Kopfball-Möglichkeit. Nach rund einer Stunde erhöhte Steinbach aber den Druck, Coach Pascal Bieler wechselte mit Adetula letztlich auch den Matchwinner des Tages ein: Erst traf er nach Doppelpass mit Korte zum 1:0 (72.), dann besorgte der Sommer-Neuzugang aus Oldenburg nach einem Müller-Zuspiel wuchtig das letztlich auch verdiente 2:0 (85.).

Frankfurt II holt Punkt in Freiberg

Torlos startete mit der U 21 der Frankfurter Eintracht ein weiterer Aufsteiger in die Saison. Da aber auch der heimische SGV Freiberg nicht traf, konnte der Bundesliga-Nachwuchs beim 0:0 den ersten Punkt aufs Konto buchen. Es war zunächst ein Spiel auf Augenhöhe zwischen den beiden Teams, Torraumszenen waren dabei Mangelware. Das änderte sich im zweiten Durchgang, in dem beide Teams gute Gelegenheiten hatten: Heim vergab zu überhastet für Freiberg, Futkeu traf für die Frankfurter den Pfosten. Auch in Folge war die U 21 nah dran am ersten Regionalliga-Tor, das Geschehen war deutlich unterhaltsamer als in Durchgang eins. Gut aufgelegt an diesem Tag: Freiberg-Schlussmann Gründemann, der die Null hinten hielt. Doch auch die gefällig auftretenden Freiberger hätten durchaus den Siegtreffer in dieser Partie markieren können.

Walldorf kassiert spätes Remis

Die Punkte teilten beim intensiven 1:1 auch der FC-Astoria Walldorf und die TSG Hoffenheim II. Im ersten Durchgang war die Heimelf besser, Hauk brachte Walldorf nach einer Ecke per Kopf auch mit 1:0 in Führung (29.), es war gleichzeitig der Pausenstand. Im zweiten Durchgang nahmen die Youngster der TSG den Kampf besser an, zeigten ein gefährliches Umschaltspiel und konnten in den Schlussminuten den Ausgleich noch erzwingen: Bogarde erzielte drei Minuten vor dem Ende das 1:1 - ein letztlich auch gerechtes Resultat, mit dem sich beide Trainer zufrieden zeigten.

Draband sichert Sieg der Stuttgarter U 21

Mit einem 2:1-Erfolg über die SG Barockstadt startete der Stuttgarter VfB-Nachwuchs in die Saison. Die U 21 zeigte zunächst einen starken Auftritt, ging durch ein Traumtor auch mit 1:0 in Front: Hoppe bediente mit einer weichen Flanke Paula, der diese volley nahm und präzise ins Eck setzte (34.). Weil Drakas in Folge nur Aluminium traf, glichen die Gäste überraschend noch vor der Pause aus: Pomnitz bekam vor dem Strafraum zu viel Platz und beförderte den Ball zum 1:1 in die Maschen (45.). Durchgang zwei verlief zunächst auf Augenhöhe, dann aber gab es Foulelfmeter für den VfB, den Groiß zum 2:1 verwandelte (61.). Boziaris verpasste wenig später die Vorentscheidung, so kam Fulda nochmals besser auf. Gegen Ende der Partie musste so Draband den Sieg für die VfB-U-21 festhalten.

Kassel schlägt Mainz

Erfolgreicher Auftakt für Hessen Kassel: Mit 2:0 gewannen die "Löwen" gegen den Mainzer Nachwuchs und buchen die ersten drei Zähler der Saison aufs Punktekonto. Der KSV legte dabei von Beginn an los, hatte seine Möglichkeiten, ehe dann für ein paar Minuten die Mainzer übernahmen und ebenso hätten in Führung gehen können. Dann war es ein Freistoß, der die Heimelf noch vor der Pause auf die Siegerstraße brachte: Hereingabe Dzemailji, Querpass Weyh, Jones markierte aus kurzer Distanz das 1:0 (40.). Auch in Durchgang zwei bekamen die Zuschauer Chancen auf beiden Seiten zu sehen, bei der Heimelf zeigte sich Neu-Keeper Langhoff auf der Höhe und hielt seinen Kasten sauber. Das erlösende 2:0 aus Sicht der Heimelf erzielte dann Najjar, der nach einer Flanke wuchtig ins lange Eck traf (67.). Dabei blieb es.

Stuttgarter Kickers gewinnen den Auftakt

Die Stuttgarter Kickers sind nach langer Regionalliga-Abstinenz am Freitag mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. In einem umkämpften Spiel verzeichnete zwar Kickers Offenbach ein Chancenplus, der Aufsteiger hielt aber robust dagegen und stand defensiv kompakt. Kurz vor Schluss verarbeitete Dicklhuber eine Flanke von Kammerbauer technisch anspruchsvoll und erzielte aus der Drehung den Siegtreffer vor über 11.000 Zuschauern.