FSV Frankfurt: Brendels Blick geht weiter nach oben

Thomas Brendel, Sportlicher Leiter des FSV Frankfurt, zieht eine positive Bilanz nach dem ersten Saisonteil. Der Blick in der Tabelle richtet sich nach oben.

Großer Glaube an das Potenzial: Die Blicke von Thomas Brendel und des FSV Frankfurt gehen in der Tabelle nach oben. IMAGO/Thomas Frey

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Seine aktuell 30 Punkte aus 20 Spielen konnte der FSV Frankfurt in den vergangenen vier Spielzeiten nur einmal toppen: In der Saison 2020/21 standen nach 20 Spielen ein überraschender 2. Platz und 40 Punkte zu Buche.

Die Bewertung fällt umso positiver aus, wenn man den Frankfurter Umbruch bedenkt. Gerade mal eine Handvoll Spieler war im Sommer übrig geblieben, mit Tim Görner (26) hatte zudem der jüngste Trainer der Liga den Posten an der Seitenlinie übernommen - mit Erfolg, wie der Sportliche Leiter Thomas Brendel resümiert: "Wir sind mit den 30 Punkten sehr zufrieden. Mannschaft und Trainer haben zueinandergefunden. Man sieht auf dem Platz, dass es passt."

In der Defensive hat sich mit Noah Awassi und Noel Knothe ein routiniertes Innenverteidiger-Duo gefunden, im Tor liefert Omer Hanin nach Anlaufschwierigkeiten zu Saisonbeginn konstant gute Leistungen ab. Im Mittelfeld ist Leon Müller als Abräumer vor der Abwehr nicht mehr wegzudenken und in der Offensive weiß die Sturmreihe um Jihad Boutakhrit und den besten Torjäger der Liga, Cas Peters (13 Treffer), zu überzeugen. Nicht zu vergessen die vielen jungen Akteure, die ihr Potenzial bislang noch gar nicht ausgeschöpft haben. "Wir haben eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, von der wir uns künftig noch mehr versprechen", sagt Brendel, dessen Blick in der Tabelle entsprechend nach oben geht.

Wintertransfers in Planung

Personell soll sich dennoch im Winter was tun. Vor allem auf der Position des Linksverteidigers, wo mit Robin Williams und Miguel Costa gleich zwei Spieler längerfristig ausfallen. Zudem wolle man "auf der einen oder anderen Position noch etwas justieren".

Mehr ins Detail geht der Sportliche Leiter bei der Planung der Vorbereitung: Am 16. Januar kehrt der FSV auf den Platz zurück, Testspiele sind unter anderem gegen die U 21 von Eintracht Frankfurt und Regionalligist Fortuna Köln geplant. Hinzu kommt das Hessenpokal-Viertelfinale gegen Hessenligist Eintracht Stadtallendorf am 18. Februar.