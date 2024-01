FSV Frankfurt bindet Schlussmann Bremer

Der FSV Frankfurt und Keeper Henry Bremer setzen ihre Zusammenarbeit weiter fort. Der 21-jähirge Schlussmann, der sechs Regionalliga-Spiele in dieser Runde für die Bornheimer bestritt, verlängerte seinen Vertrag vorzeitig. "Henry hat diese Saison bereits wieder mehrfach seine Qualitäten unter Beweis gestellt, hat sich in der Hinrunde stets weiterentwickelt und wir sind froh, ihn weiter fördern zu können", so Frankfurts Trainer Tim Görner.