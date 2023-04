FSV Frankfurt: "Auf einem richtig guten Weg"

Bestes Team der Rückrunde, seit sechs Spielen ungeschlagen: Beim FSV Frankfurt zeigt die Kurve derzeit steil nach oben.

Ein starker Teamgeist, eine gute Moral und ein echter Torjäger - mit nur drei Zutaten hat sich der FSV Frankfurt still und leise zur besten Mannschaft der Rückrunde aufgeschwungen. Nur eine Partie ging in diesem Jahr bislang verloren (0:1 gegen Offenbach), seit sechs Spielen sind die Frankfurter unbesiegt. Siegtorschütze Onur Ünlücifci hatte nach dem 3:2 gegen den Bahlinger SC, bei dem der FSV ein 1:2 in der Nachspielzeit noch drehen konnte, eine einfache Erklärung für den Lauf: "Mannschaftlich sind wir brutal zusammengewachsen, das sieht man in jedem Spiel."

Nach den Siegen gegen die Topteams aus Ulm (4:1) und Steinbach Haiger (2:1) war die Partie gegen die bis dato zweitbeste Rückrundenmannschaft eine zum Vergessen. Trotz der zwei Torwartpatzer des zuletzt so starken Omer Hanin und der Roten Karte gegen Innenverteidiger Noel Knothe stand am Ende ein Sieg, "weil die Mannschaft weiß, was möglich ist, und an sich glaubt", wie Trainer Tim Görner erklärte. "Die Jungs sind talentiert, machen Spaß, haben Potenzial. Wir sind auf einem richtig guten Weg." Und das Wichtigste: "Die Fans identifizieren sich wieder mit diesem Team." Dabei kann derzeit das Fehlen der Offensivkräfte Jihad Boutakhrit (Blinddarm-OP) und Amin Farouk (Muskelfaserriss) ebenso kompensiert werden wie die frühe Auswechslung von Oluwabori Falaye (Oberschenkelprobleme).

Die Jungs sind talentiert, machen Spaß, haben Potenzial. Wir sind auf einem richtig guten Weg. Trainer Tim Görner

Bleibt noch der beste Torjäger der Liga, Cas Peters (17 Treffer), der Frankfurt derzeit so viel Freude macht, im Sommer aber nur schwer zu halten sein dürfte. Sein Vertrag läuft aus. "Ich bin hier sehr glücklich, wir sind in guten Gesprächen. Aber ich bin Stürmer, und wenn ich Tore mache, weiß man nie, wohin der Weg führt", lässt der Niederländer seine Zukunft offen. Zunächst arbeitet Peters ohnehin daran, seine bislang beste Torquote (23 Treffer für den FC Emmen 2014/15) in dieser Spielzeit zu toppen. Nachlegen kann der 29-Jährige bereits am kommenden Samstag bei Eintracht Trier.

"Wir haben zwei Tage frei bekommen, und dann wird wieder angegriffen", kündigt Ünlücifci schon mal an.