Frustrierter Füllkrug lässt tief blicken - Versteckte Kritik an Trainer Terzic?

Borussia Dortmund hat sich nach dem 0:4 gegen Bayern auch in Stuttgart vorführen lassen. Beim Benennen von Gründen holte Niclas Füllkrug weit aus.

Der 2:0-Sieg in der Champions League über Newcastle United, das Borussia Dortmund auch auswärts geschlagen hatte, war also nicht ausreichend, um die 0:4-Schmach gegen den FC Bayern in der Bundesliga vergessen zu machen. Beim VfB Stuttgart wurde der BVB über weite Strecken des Spiels erneut vorgeführt.

Womöglich liegen die Dortmunder Probleme tiefer und sind nicht vorwiegend mentaler Natur, was bei der klassischen Abreibung im "Klassiker" für manche zumindest nach außen so gewirkt hatte. Mit der Perspektive von innen holte Torschütze Niclas Füllkrug in Stuttgart nach der völlig verdienten 1:2-Niederlage am "Sky"-Mikrofon zu einem kritischen Rundumschlag aus.

"Natürlich haben wir verdient verloren", räumte der Nationalstürmer ein, der seine Mannschaft in der 36. Minute ziemlich ansatzlos in Führung gebracht hatte. "In der ersten Halbzeit war es noch extremer gewesen als in der zweiten." Also die Stuttgarter Überlegenheit. Füllkrug bemängelte vor allem den fehlenden Zugriff der Dortmunder, die in seinen Augen "auf ganz, ganz vielen Ebenen" vieles hätten vermissen lassen.

Der 30-Jährige wurde konkreter. "In vielen Bereichen haben Intensität und Zweikampfhärte gefehlt", meinte Füllkrug - was er allerdings selbst relativierte. Denn "Druck auf den Ball haben wir ja gar nicht bekommen. Das war unmöglich, die Stuttgarter haben überall eine Überzahl geschaffen." An den Unterschieden bei der taktischen Ausrichtung setzte Füllkrug besonders an.

"Gegen viele gute Mannschaften bekommen wir unsere Grenzen aufgezeigt"

"Wir haben nicht den perfekten Ansatz gehabt, um dieses Spiel heute zu spielen", fand der Neuzugang. "Stuttgart hat es ein bisschen anders gespielt als sonst, damit haben sie uns vor eine Riesenaufgabe gestellt." Er merke einfach - das müsse man "leider so ehrlich zugeben" -, dass die Dortmunder "gegen viele gute Mannschaften unsere Grenzen aufgezeigt bekommen". Obwohl der BVB seiner Meinung nach "das Material" habe, also die Spieler, um "besser zu sein".

War das versteckte Kritik am Ansatz von Trainer Edin Terzic, seinem Matchplan in Stuttgart und dem - mangelhaften - In-Game-Coaching? Das suggerierten Füllkrugs Aussagen lediglich, an dieser Stelle wurde der Lautsprecher nicht konkret. An Leidenschaft und Engagement der Spieler - da reagierte Füllkrug bestimmt - fehle es ihm jedenfalls nicht.