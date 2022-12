"Frustrierend": Meister Berlin steckt weiter im Keller fest

Vor der Saison als Titelkandidat gehandelt, aktuell aber in Abstiegsgefahr: Meister Eisbären Berlin kommt in der DEL einfach nicht auf die Beine.

"Schafft Meister Eisbären Berlin den Titelhattrick in der DEL?" So hatte die große Frage vor der Spielzeit in der höchsten deutschen Eishockey-Liga geheißen. Davon ist der Hauptstadt-Klub ein ganzes Stück entfernt.

Die Abstiegszone ist nach dem 1:2 am Mittwochabend in Bremerhaven immer noch näher als Rang zehn, der zumindest die Pre-Play-offs ermöglichen würde. Zehn Punkte Rückstand haben die Berliner bei einem Spiel mehr auf Schwenningen (10.), dagegen nur sieben Punkte Vorsprung auf Augsburg, das auf dem vorletzten Platz notiert ist, aber noch zwei Spiele in der Hinterhand hat.

"Es ist frustrierend", meinte Kapitän Frank Hördler nach dem 1:2 in Bremerhaven, das zwischenzeitliche 1:1 durch Marcel Noebels war zu wenig. "Wir haben wieder einmal eine gute Leistung abgeliefert und stehen schlussendlich abermals ohne Punkte da", haderte Hördler. "Es war eine ausgeglichene Partie. Beide Mannschaften haben sehr gut gespielt."

Der 37-Jährige mahnt die Eisbären aber zu Ruhe: "Wir dürfen jetzt nicht verzweifeln. Wir müssen diese Partie abhaken, weiter hart kämpfen und uns auf das Spiel am Freitag in Straubing konzentrieren." Die Tigers mussten in Köln beim 1:2 zum dritten Mal in Folge die Segel streichen, sind aber derzeit da platziert, wo Berlin gerne hinmöchte - auf Platz sechs und damit direkt in den Play-offs.

Kracher zum Start ins Jahr 2023

Dazu fordert Eisbären-Coach Serge Aubin, dass seine Mannschaft, der er "keinen mangelnden Einsatz vorwerfen" könne, "am Ende besser spielen" und vor allem "unsere Möglichkeiten nutzen" müsse. In Straubing bietet sich zum Jahresausklang nun die Chance, das schwache letzte halbe Jahr wenigstens versöhnlich ausklingen zu lassen, ehe es im neuen Jahr mit einem Kracher weitergeht: Am 2. Januar kommt Vizemeister München, der aktuell trotz der 2:5-Pleite gegen die DEG souveräner Tabellenführer in der DEL ist.