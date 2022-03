"Frustet extrem": Rostocks Heimschwäche hält an

Bei Hansa Rostock sitzt der Frust tief. Auch gegen Nürnberg gelang der Kogge vor eigenem Publikum kein Erfolg, die Lage wird derweil immer bedrohlicher.

Die Heimbilanz von Hansa Rostock ist weiterhin besorgniserregend. Vor eigenem Publikum holte die Kogge in zwölf Spielen erst zwei Siege, der letzte gelang am 31. Oktober des Vorjahres gegen Fortuna Düsseldorf. "Die Serie frustet uns extrem", ließ Trainer Jens Härtel nach der siebten Heimpleite gegen Nürnberg (0:2) niedergeschlagen verlauten.

Dabei lag es einmal mehr nicht an der fehlenden Einstellung der Rostocker, "wir haben wieder viel investiert", so Härtel. Im Anschlusssatz sprach der 52-Jährige jedoch auch von "vielen Fehlern", besonders im letzten Drittel. Auf dem holprigen Geläuf im Ostseestadion schaffte es der FC Hansa spielerisch maximal bis zum Nürnberger Strafraum. Dann fehlte es dem Aufsteiger jedoch an Durchschlagskraft, an der letzten Genauigkeit und letztlich auch ein wenig am Spielglück. "Wir sind derzeit nicht in der Lage, auch mal aus Halbchancen etwas zu machen", so Härtel.

"Gefühlt 20 Einwürfe" von Malone

Davon habe es laut dem Rostocker Coach reichlich gegeben, vor allem durch die weiten Einwürfe von Verteidiger Ryan Malone. "Gefühlt waren es 20", die Malone laut Härtel aus sämtlichen Winkeln in den Nürnberger Strafraum warf. Ein eindeutiger Abschluss kam daraus aber nicht zu Stande, die Club-Abwehr klärte reihenweise sicher. "Wir hatten am Ende das Glück nicht, dass dir der Ball vor dem Tor vor den Fuß springt", beklagte Härtel.

Letztlich ist Rostock aber vor allem vorzuwerfen, es nicht über andere Wege versucht zu haben. Nur selten wurde am Strafraum ein Flachpass einer hohen Hereingabe vorgezogen. Zu oft wurde auf den von Härtel angesprochenen Glücksmoment gehofft. Auf diesen wartet Hansa nun aber schon sehr lange, das 4:1 in Dresden mal ausgenommen. Der Erfolg bei der SGD war der einzige Sieg aus den letzten elf Liga-Spielen.

Was für Schalke Mut macht

Diese düsteren Zahlen spiegeln sich mittlerweile auch in der Tabelle drastisch wider, durch das Remis des SV Sandhausen in Heidenheim ist Rostock auf den Abstiegsrelegationsrang abgerutscht. Zwar liegt bis Platz 13 alles eng beieinander (zwei Punkte), mit dem FC Schalke wartet am Wochenende jedoch der nächste schwere Gegner. Immerhin: Auswärts fühlt sich Hansa relativ wohl, 16 Punkte wurden auf fremdem Platz bisher eingefahren.