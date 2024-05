Frust und Sorgen bei HSV-Handballern: Eine Scheißsituation

Das Damoklesschwert der fehlenden Lizenz für die Bundesliga-Saison 2024/25 schwebt weiter über dem HSV Hamburg. Die klare Niederlage gegen Flensburg tut ein übriges zur schlechten Stimmung bei.

Es war ein schwieriger Abend für die Spieler von Handball-Bundesligist HSV Hamburg. Das eine war die deutliche 30:41-Heim-Niederlage im kleinen Nordderby gegen die SG Flensburg-Handewitt. Doch was noch schwerer wog und wiegt, ist die unerträgliche Ungewissheit der aktuell noch fehlenden Lizenz für die Spielzeit 2024/25.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, dass uns das nicht beeinflusst", sagte Kapitän Niklas Weller nach der Partie, die am Mittwochabend 8973 Zuschauer in die Barclays Arena im Volkspark gelockt hatte. Noch vor dem letzten Spieltag am 2. Juni will ein unabhängiges Schiedsgericht endgültig über die Lizenz entscheiden. Bleibt es dabei, dass der HSV Hamburg keine Spielberechtigung bekommt, ist die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen Zwangsabsteiger und müsste einen Neuanfang in der vierten Liga starten.

"Natürlich schwebt das immer über einem, was momentan da bei uns gemacht wird. Dafür ist die Stimmung in der Kabine den Umständen entsprechend nichtsdestotrotz ganz gut. Jeder muss sich Gedanken über die Zukunft machen, überall wird über uns geredet. Das ist natürlich brutal schwer", erklärte Leif Tissier nach dem Spiel gegenüber Dyn.

"Das ist nicht schön, aber die Situation ist wie sie ist und andere Vereine haben auch schon den Gang vor das Schiedsgericht angetreten. Unsere Hoffnung, dass wir das auf diesem Wege noch hinbekommen, ist relativ groß", so HSV-Coach Torsten Jansen. Die aktuelle Situation belastet den HSV-Coach, wie er zugibt: "Ich versuche das möglichst auszublenden, aber das gelingt mir nicht täglich."

"Jeder liest Zeitung"

Für den 30 Jahre alten Weller ist es eine bittere Situation. "Jeder liest Zeitung", sagte der Kreisläufer, der schon beim ersten Neustart mit von der Partie war. Nach der Insolvenz der vorherigen Spielbetriebsgesellschaft und dem Rückzug der Mannschaft in der Saison 2015/16 gehörte Weller zur damaligen U23-Mannschaft, die den Weg aus der Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein zurück in das Oberhaus des deutschen Handballs schaffte. Mit Blick auf das damals Erreichte und die aktuelle Situation, meinte er: "Das tut weh und ist ganz, ganz schwierig."

Weil der Nachweis über die Schließung einer Liquiditätslücke nicht innerhalb der von der Handball-Bundesliga (HBL) gesetzten Frist erfolgte, wurde dem HSV Hamburg die Lizenz verweigert. Eine Beschwerde wies das HBL-Präsidium ab. Entscheidet das Schiedsgericht gegen eine Lizenzerteilung, würde sich die Mannschaft auflösen. Erste Kontaktaufnahmen zu Spielern hat es bereits gegeben. Niklas Weller: "Jeder hat das gute Recht, sich um seine Zukunft Gedanken zu machen."

Einer, dessen Zukunft bereits geklärt ist, ist Spielmacher Dani Baijens: "Mich belastet das im Kopf etwas weniger", sagte der Niederländer, der zur neuen Saison zum französischen Champions-League-Teilnehmer Paris St. Germain wechselt. "Ich habe hier zwei tolle Jahre gehabt", sagte der 26-Jährige, um dann kopfschüttelnd hinzuzufügen: "Das ist eine Scheißsituation." Auch die Youngster Alexander Pinski und Lennard Benkendorf (beide TSV Ellerbek) werden den Club verlsasen.

Drei Partien hat der Tabellen-Neunte aus der Hansestadt in dieser Serie noch vor sich. Am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) geht es gegen den SC DHfK Leipzig. Es folgen das letzte Heimspiel am 29. Mai gegen den ThSV Eisenach und der Saison-Kehraus am 2. Juni beim HBW Balingen-Weilstetten. Bei der Begegnung in Baden-Württemberg soll das Schicksal des HSV Hamburg entschieden sein. An der Einstellung des Teams lässt Kapitän Weller keinen Zweifel: "Wir haben Bock, mit der Mannschaft die Herausforderung anzunehmen."