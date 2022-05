Frust über "kindische Fehler": Laimers Analyse endet im "Nirgendwo"

RB Leipzig hat auch das vierte große Spiel während seiner erst sechsjährigen Erstligazugehörigkeit verloren. Eine Final-Blockade soll es nicht geben, Konrad Laimer fordert dennoch "endlich" einen Lernprozess ein.

Aus Glasgow berichtet Bernd Staib

Einige RB-Profis mussten die lästige Pflicht übernehmen und vor den Mikros der Medien erklären, warum das Leipziger Europa-Märchen bei den Rangers ohne Happy End blieb. Den "offiziellen Part", nämlich den auf der Pressekonferenz, bekam Lukas Klostermann zugeschoben. Der Defensivspieler betrat durch einen schmalen Hintereingang den winzigen Raum just in dem Moment, als Glasgows Trainer Giovanni van Bronckhorst noch davon sprach, wie "sehr stolz er ist auf seine Mannschaft" und wie "groß dieser Traum ist, ein europäisches Finale zu spielen".

Klostermann, ohnehin schon gezeichnet von aufwühlenden 95 Minuten, wurde noch etwas weißer im Gesicht und schleppte sich aufs Podium. Dort angekommen sprach er davon, dass die Leipziger im ersten Abschnitt "die Bälle zu schnell verloren" hätten, "was den Rangers mit den ersten beiden Toren auch total in die Karten gespielt habe". Dennoch sah der Nationalspieler die Leipziger nach dem Wechsel "schon am Drücker und ich hatte auch ein sehr gutes Gefühl". Bis zum dritten Gegentor, "das war ein Nackenschlag" und deshalb ist die "Stimmung jetzt nicht so toll".

Klostermann: "Mehrere Sachen, die nicht funktionieren"

Wie das Aus einzuordnen sei, wie die restliche Saison mit der Jagd auf Platz 4 und dem Pokalfinale in Berlin erfolgreich zu Ende gebracht werden könne - auf all' diese Fragen hörte man Klostermann nur enttäuscht durchatmen. "Da fällt mir heute Abend spontan nichts Konstruktives ein." Und es sei auch sehr schwierig zu beantworten, was gerade nicht passe. "Es kommen mehrere Sachen zusammen, einiges funktioniert nicht so, wie wir uns das vorstellen", so der 25-Jährige, der bei aller Ratlosigkeit und Enttäuschung noch nachschob, dass "wir prinzipiell kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber es reicht eben zurzeit nicht". Ein allgemeines Rezept zur Besserung "habe ich gerade auch nicht". Es bleibt für die Leipziger zu hoffen, dass dieses "Es reicht eben nicht" nicht zur bitteren Überschrift dieser ganzen Saison wird.

Viermal "Nirgendwo" und die Rangers fahren nach Sevilla

Klostermanns Teamkollege Konrad Laimer konnte sich vor allem das dritte und entscheidende Gegentor auch nicht erklären. "Die Rangers bekommen im Nirgendwo einen Freistoß, dann kommt eine Flanke über 40 Meter ins Nirgendwo, dann ein Rebound ins Nirgendwo, dann direkt die nächste Flanke ins Nirgendwo" beschreibt der Österreicher die bitteren Augenblicke in der 81. Minute - "und dann ist das eben von uns zu wenig, wenn du in ein Finale kommen willst".

Gefühlt machen wir immer wieder die gleichen kindischen Fehler. Es wird endlich Zeit, daraus zu lernen. Konrad Laimer

Bei Laimer, seit 2017 bei den Leipzigern unter Vertrag, bricht durchaus der Frust durch über eine abermals verpasste Titelchance. "Wir waren schon so oft in einer solchen Situation, Pokalfinale (2019, 2021, d. Red.) oder Champions-League-Halbfinale (2020), und gefühlt machen wir immer wieder die gleichen kindischen Fehler. Es wird endlich Zeit, daraus zu lernen. Dass wir eben nicht mehr nett sind, sondern abgewichster und abgezockter", so Laimer gegenüber RTL+.

Von einer mentalen Blockade im Kopf will der 24-Jährige allerdings nichts wissen. "Das ist Blödsinn, für so etwas bin ich auch nicht der Typ. Um ein großes Spiel endlich mal zu reißen und einen Titel zu holen, dafür spielen wir doch alle Fußball."

"Totenstille" im Ibrox - und in Berlin?

Die nächste Chance steigt am 21. Mai im Pokalfinale gegen Freiburg. Der Lernprozess sollte schnell erfolgen, sonst müssen Laimer, Klostermann & Co. auch in Berlin herumtollenden Gegnern und ausgeflippten Gäste-Fans beim Feiern zuschauen. Denn während das Ibrox Stadium der Rangers der Hort 49.000-facher Glückseligkeit war, herrschte in der RB-Kabine laut Laimer "Totenstille".