Frust in Kiel: "Die Gegentore sind zu billig"

Holstein Kiel hat in den vergangenen Spielen wenig Zählbares einfahren können. Die Akteure wissen, woran das liegt, schlagen Alarm - und halten den Finger in die Wunde.

Holstein Kiel steckt in einer Ergebnis-Krise. Seit fünf Partien warten die Störche auf einen Sieg, nur drei Punkte sprangen für sie dabei heraus. Die Beteiligten wissen ganz genau, wieso die KSV bei acht verbleibenden Spielen nur noch acht Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16 hat.

"Wir hauen uns die Dinger selber rein", schimpft Mittelfeldspieler Philipp Sander nach dem 2:3 gegen Arminia Bielefeld im Klub-TV. "Die Gegentore sind zu billig, wir verteidigen im Verbund schlecht." Es sei zudem "nicht einfach, wenn du jedes Mal einem Rückstand hinterherläufst".

Wahl: "Frustrierend, dass wir uns unter Wert verkaufen"

Hauke Wahl stimmt dem zu, "wir haben in der ersten halben Stunde keine zweiten Bälle gewonnen und vorne den Ball zu oft verloren", zitiert die Vereinswebsite den Abwehrspieler. Insgesamt sei es "frustrierend, dass wir uns in den letzten Wochen so unter Wert verkaufen".

Gegen Rostock soll der Turnaround folgen

Schon am Sonntag (13.30 Uhr) bekommt die KSV bei formschwachen Rostockern eine neue Chance, gegen den Vorletzten soll ein Sieg her. Dies wird am ehesten gelingen, wenn nicht wieder "nach Rückstand ein Re-Start" (Wahl) benötigt wird wie beim 2:3 gegen Bielefeld, bei dem Kiel 0:2 hinten gelegen war.

Wir wissen, dass wir schleunigst Punkte holen müssen. Robin Himmelmann

Keeper Robin Himmelmann meint zum Stimmungsbild passend: "Es war ärgerlich, zwei Gegentore nach eigenen Einwürfen zu kassieren. Wir haben unterm Strich zu viel zugelassen." Es gelte, nun Fehler wie diese zwingend abzustellen. Denn: "Wir wissen, dass wir schleunigst Punkte holen müssen." Immerhin, so Sander: "Wir schießen jedes Spiel zwei, drei Tore - aber wenn du hinten immer mehr reinbekommst, wird es schwierig."