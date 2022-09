Frust in Heimstetten: "So gewinnst du keine Spiele"

Nach der 0:6-Abreibung gegen Bayern II ist Heimstetten Tabellenletzter. Trainer Christoph Schmitt (37) steht vor einer Mammutaufgabe und kündigt seinem Team einen härteren Umgang an.

Christoph Schmitt hätte auch die unglücklichen Umstände anführen können: den frühen ersten Gegentreffer (1.), die nach wie vor äußerst angespannte Personallage oder die enorme Qualität des Gegners. Am Samstag aber, nach der bösen 0:6-Packung beim FC Bayern München II, hatte der Trainer des SV Heimstetten die Faxen dicke.

Wie üblich waren die Kirchheimer als Abstiegskandidat in die Saison gegangen, der Start in die neue Runde gestaltete sich entsprechend holprig (1:2 gegen Türkgücü und 2:3 in Vilzing an den ersten beiden Spieltagen). Bis Samstag allerdings konnte man dem SVH immerhin attestieren, dass es weder an Einsatz noch an Wille fehlte. Genau an diesen "Basics" aber, wie Schmitt konstatierte, mangelte es im Grünwalder Stadion fast schon grundlegend.

Seine Mannschaft, schimpfte der Coach, der bereits seit 2017 im Amt ist, sei "nicht bereit gewesen, Zweikämpfe zu führen", so der Übungsleiter, der mit seiner Kritik damit noch nicht am Ende war: "Wir wollen alles immer nur spielerisch lösen, so gewinnst du in dieser Liga keine Spiele", ergänzt er realistisch.

Wir hätten noch höher verlieren können. Christoph Schmitt, Trainer des SV Heimstetten

Selbstverständlich habe man sich vor dem Anpfiff etwas ausgerechnet, betonte Schmitt, konnten doch auch die kleinen Bayern zuvor sechsmal in Serie nicht gewinnen. Die Realität aber sah so aus, wie Schmitt einräumte, "dass wir auch höher hätten verlieren können".

Lediglich einen Zähler sammelte Heimstetten damit in den jüngsten sechs Partien, als man beim FC Augsburg II einen 0:3- und 1:4-Rückstand noch in ein 4:4 verwandeln konnte. So steht selbst dieser Punktgewinn sinnbildlich für den bisherigen Saisonverlauf des SVH, in dem man lediglich magere zwei Siege einfahren konnte (5:2 gegen Aschaffenburg und 3:2 gegen Schweinfurt).

"Fußballerisch", ist Schmitt überzeugt, "sind wir besser als einige andere Mannschaften der Liga", darüber aber vergesse sein Team allzu oft "das A und O, das nun mal verteidigen heißt".

Die schlechteste Defensive

Mit bereits 30 Gegentreffern stellt die Schmitt-Elf die mit Abstand schwächste Defensive der Liga, nach dem halben Dutzend bei der Reserve des Rekordmeisters können sich die Spieler auf rauer werdende Zeiten einstellen. Er wolle zwar versuchen, "unsere spielerischen Qualitäten beizubehalten", könne aber künftig seine Mannschaft "nicht mehr in Watte packen".

Drei Spielzeiten in Folge war es ihm zuletzt gelungen, den SVH gegen alle Widerstände in der Liga zu halten. In dieser Saison aber wird der Ligaverbleib, auch angesichts von vier Direktabsteigern und zwei Relegationsplätzen, zu einer Mammutaufgabe für das aktuelle Tabellenschlusslicht der Regionalliga.