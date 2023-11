Frust für ein deutsches Quintett und Davies

Vor der Partie beim 1. FC Köln am Freitagabend bleibt Bayerns Trainer Thomas Tuchel kaum Zeit, seinen Kader voller Nationalspieler vorzubereiten. Verletzt hat sich immerhin niemand, die Laune dürfte jedoch nicht bei allen gut sein.

Der Großteil der Bayern-Nationalspieler reist mit einem Frusterlebnis zurück an die Säbener Straße. Allen voran die Deutschen, von denen Leroy Sané beim 0:2 in Österreich nach einer Frustattacke vom Platz geflogen war. Immerhin: Im März, kurz vor der heißen Saisonphase, muss er wegen seiner Sperre nicht auf Länderspiel-Reisen gehen.

Joshua Kimmich saß entgegen seinem Selbstverständnis in Wien zunächst auf der Bank, Serge Gnabry und Leon Goretzka gehörten ebenso wie Thomas Müller zu den Spielern, die als Verlierer vom Platz gingen. Müller wird dies mit all seiner Erfahrung abschütteln, er könnte am Freitag in Köln den Platz von Jamal Musiala einnehmen, für den diese Partie zu früh kommt. Immerhin, aus Bayern-Sicht gab es in Wien auch ein strahlendes Gesicht: Konrad Laimer siegte mit Österreich.

Unerwartet kam für Alphonso Davies und Kanada die 2:3-Niederlage gegen Jamaika im Viertelfinale der CONCACAF-Nations League, obwohl Davies ein Tor und einen Assist beisteuerte. Der Vielflieger könnte in Köln eventuell eine Pause verordnet bekommen, falls Trainer Tuchel Raphael Guerreiro nach seinen Verletzungsproblemen einen Startelfeinsatz zutraut.

Bei Frankreichs 2:2 in Griechenland kam Kingsley Coman als Joker zum Einsatz, Dayot Upamecano erhielt eine aus Vereinssicht willkommene Schaffenspause, saß 90 Minuten auf der Bank. Die bräuchte eigentlich auch Min-Jae Kim, doch der Innenverteidiger spulte bei Südkoreas 3:0 gegen China mal wieder 90 Minuten ab und wird auch in Köln gebraucht. Tuchel könnte Kim höchstens im nächsten Champions-League-Spiel gegen Kopenhagen eine Auszeit gönnen, schließlich steht der FCB bereits als Gruppensieger fest.

Weit reisen musste zudem Noussair Mazraoui, der mit Marokko in der WM-Qualifikation mit 2:0 in Tansania siegte. Daniel Peretz stand bei Israels 2:0 in Andorra im Tor. Bei Harry Kane haben die Münchner das Glück, dass der Torjäger bereits am Montag mit seinen Länderspielen fertig war, beim 1:1 in Nordmazedonien nur als Joker ins Spiel kam und somit ausreichend ausgeruht sein sollte.

Die größte Herausforderung für alle besteht nun darin, den Hebel nach der Länderspielpause sofort wieder auf Bundesliga umzustellen. Im September, ebenfalls an einem Freitag, sprang dabei ein 2:2 gegen Leverkusen heraus, im Oktober ein 3:1 in Mainz.