Frust der Reservisten: Wie Xabi Alonso trotz Stammelf die Balance wahrt

Kein Bundesligatrainer verändert seine Startelf so wenig wie Xabi Alonso. Dennoch schafft es Leverkusens Trainer die Unzufriedenen ruhig zu halten. Dafür gibt es drei Gründe.

Die Analysten der Bundesliga haben es mit Bayer 04 leicht. Zumindest was die Vorhersage der Startelf des aktuellen Tabellenführers betrifft. Denn in den bisherigen sieben Partien nominierte Xabi Alonso mit einer Ausnahme immer dieselbe Elf: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo - Hofmann, Boniface, Wirtz

Einzig beim 2:2 in München stand Robert Andrich statt Exequiel Palacios in der Leverkusener Anfangsformation. Und dass auch nur, weil der Argentinier erst am Vortag der Partie von einer Länderspielreise aus Südamerika zurückgekehrt war.

Rolfes: "Weil danach alle streben"

Xabi Alonso setzt in der Liga also auf eine echte Stammelf. Dennoch gelingt es dem Basken, die Stimmung im Kader aufrecht zu erhalten, den Frust bei den unzufriedenen Bankdrückern nicht zu groß werden zu lassen.

Eine entscheidende Rolle spielt natürlich der Leverkusener Lauf. "Dass wir Erfolg haben, weil danach alle streben", helfe dem Trainer natürlich, die Laune auch bei den Reservisten in einem erträglichen Bereich zu halten, weiß Geschäftsführer Simon Rolfes. Doch darüber hinaus wirken zwei weitere Faktoren:

Zum einen nutzt der Trainer seine Wechselmöglichkeiten in der Liga nahezu maximal. "Xabi schöpft das Kontingent immer voll aus", sagt Rolfes. In der Tat hat der 41-Jährige bislang 34 von 35 möglichen Einwechslungen vorgenommen. Einzig beim Auftaktsieg gegen Leipzig (3:2) brachte er nur vier frische Kräfte von der Bank. Diese Teileinsätze für Akteure, die den grundsätzlichen Anspruch haben, Stammspieler zu sein, reduzieren den Frust zumindest etwas, weil sie eine Perspektive vermitteln. "Wir haben einen hohen Konkurrenzkampf, aber jeder wird seine Chance bekommen", betont Rolfes.

Rotation in der Europa League

Zum anderen stellt die Europa-League-Gruppe H, in der Bayer 04 spielt, für den Trainer einen Glücksfall dar. So ist der Bundesligist gegen BK Häcken (Schweden), Molde FK (Norwegen) und Quarabag Agdam (Aserbaidschan) klarer Favorit auf den Gruppensieg und hat dies durch zwei Siege in den ersten beiden Partien auch unterstrichen.

Und dass, obwohl Xabi Alonso in beiden Spielen zahlreiche Spieler ranließ, die in der Liga bislang in der zweiten Reihe standen. So befanden sich beim 4:0 gegen Häcken vier, beim 2:1 in Molde gar sieben Akteure in der Anfangsformation, die nicht zu Xabi Alonsos Stammelf in der Liga gehören. Gegen deutlich stärkere Gegner, die möglich gewesen wären, wäre dem Spanier das Rotieren nicht so leichtgefallen. Als Champions-League-Starter wäre seine Aufgabe gar um ein Vielfaches kniffeliger gewesen.

Richtig schwierig könnte es so erst ab der Rückrunde werden, wenn Xabi Alonso auch in der K.-o.-Phase der Europa League seine komplette Stammelf benötigte. Ein Problem, dem sie sich bei Bayer 04 gerne stellen würden. Hieße dies doch, dass dann auch in der entscheidenden Saisonphase kaum verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen wären.