Frust bei Saarbrücken: "Es tut sehr, sehr weh"

Nach dem Abpfiff flossen Tränen: Durch das 2:2 gegen den MSV Duisburg haben die Aufstiegsträume des 1. FC Saarbrücken einen herben Dämpfer erfahren. Entsprechend groß war auch die Enttäuschung bei Trainer Ziehl und Top-Stürmer Grimaldi nach der Partie.

Es hat nicht sollen sein: Trotz drückender Überzahl und zeitweise einer Zwei-Mann-Überzahl kam der 1. FC Saarbrücken nicht über ein 2:2 gegen den MSV Duisburg hinaus. Zu wenig im engen Aufstiegsrennen in Liga Drei. Durch das Remis der Saarländer steht die SV Elversberg bereits als Aufsteiger fest, Wehen Wiesbaden und Osnabrück haben mehr Punkte auf dem Konto als der FCS. Zudem kann auch Dresden morgen noch am aktuellen Tabellenfünften vorbeiziehen.

Die Ausgangssituation für das Saisonfinale könnte also kaum schlechter sein, dementsprechend enttäuscht zeigten sich erschöpfte Saarbrücker nach 96 enorm umkämpften Minuten in der Schauinsland-Reisen-Arena. "Es tut sehr, sehr weh", fasste FCS-Stürmer Adriano Grimaldi die Gefühlslage der Gäste nach der Partie am Mikrofon von "Magenta-Sport" zusammen. Aus einer guten Ausgangslage hätte man eine sehr gute machen können, erklärte der Routinier, aber "das haben wir heute nicht geschafft".

Was am Ende fehlt, ist das Tor. Rüdiger Ziehl

Dabei sah es lange so gut aus für den FCS, nach dem Treffer zum 2:2 von Rabihic drückte Saarbrücken unermüdlich auf das dritte Tor. "Ich glaube, wir haben viel investiert und hatten gute Möglichkeiten", kommentierte auch Trainer Rüdiger Ziehl, in dem nach dem Schlusspfiff vor allem "Leere" vorherrschte. "Was am Ende fehlt, ist das Tor."

Chancen hatten die Saarländer besonders in Durchgang zwei dafür mehr als genug. Mal für Mal stand entweder MSV-Schlussmann Maximilian Braune oder das Aluminium im Weg. Einen Kopfball von Saarbrückens eingewechseltem Stürmer Marvin Cuni kratzte Namensvetter Marvin Ajani von der Linie. An fehlendem Willen soll es nach Grimaldi aber nicht gelegen haben, wie dieser emotional betonte. "Entschlossenheit, die letzte Gier, der letzte Wille - das ist alles Quatsch. Manchmal gehört auch Glück und Pech dazu."

Saarbrücken muss auf Patzer der Konkurrenz hoffen

Glück, das der FCS an diesem Sonntagnachmittag nicht hatte. Stattdessen flossen bei mehreren Akteuren der Gäste nach Abpfiff die Tränen. Nach den Tabellenplätzen fünf und sieben in den vergangenen beiden Jahren scheint der Traum vom Aufstieg auch in diesem Jahr wieder in weite Ferne gerückt. "Ob jetzt erfahren oder jung, lange im Verein oder erst kurz, jetzt gerade tut das allen sehr, sehr weh", meinte auch Ziehl niedergeschlagen.

Trotz aller Enttäuschung hat Saarbrücken aber auch am letzten Spieltag noch die Möglichkeit aufzusteigen, ob direkt oder über den Relegationsplatz, das weiß auch Ziehl selbst. Dafür wolle man beim Bundesliga-Gründungsmitglied nach zwei Tagen Pause den Fokus auf Spiel gegen Viktoria Köln (Sonntag, 13.30 Uhr) legen, um bei einem möglichen Patzer der Konkurrenz doch noch jubeln zu können.

