Frust bei Frick: "Lok war immer einen Schritt schneller"

In der Liga steht Zwickau kurz vor dem Abstieg, und auch im Landespokal musste der FSV eine enttäuschende Niederlage hinnehmen - gegen Dresden wollen die "Schwäne" ein anderes Gesicht zeigen.

Durch ein 0:1 beim Regionalligisten Lok Leipzig hat der FSV Zwickau das Endspiel im Sachsenpokal verpasst und die Chance auf eine DFB-Pokal-Teilnahme verspielt. Die sportliche Krise des vor dem Abstieg stehenden Drittligisten bekam also ein weiteres Kapitel hinzu.

Enttäuschend waren Ergebnis und Leistung im Aufeinandertreffen mit dem sächsischen Rivalen. "Das war einfach zu wenig, wir sind zurecht draußen. Lok war immer einen Schritt schneller", sagte Davy Frick nach Schlusspfiff im "MDR". Der 33-jährige Defensivakteur der "Schwäne" konnte auch die Kritik der mitgereisten Fans verstehen.

Sieben Punkte zum rettenden Ufer

Die Chance, einer enttäuschend verlaufenden Saison mit dem Gewinn im Sachsenpokal - Lok trifft im Finale auf seinen Ligarivalen Chemnitzer FC - und dem erstmaligen Vorstoß in den DFB-Pokal seit 2016 einen positiven Dreh zu geben, ist also dahin. Zudem die mit der Qualifikation für die 1. Hauptrunde verbundenen 200.000 Euro an zusätzlichen und im Etat nicht eingeplanten Einnahmen.

Was bleibt, ist eine minimale Restchance auf den Klassenverbleib in der 3. Liga. Drei Partien stehen noch aus, sieben Punkte sind es zum rettenden Ufer. Und am Samstag kommt das ambitionierte und formstarke Dynamo Dresden zu einem weiteren Sachsenduell.

Der FSV weiß: Gegen die SGD muss die Mannschaft "ein anderes Gesicht zeigen", wie Trainer Ronny Thielemann im "MDR" forderte. "Dass wir das können, haben wir schon gezeigt. Aber dafür muss jeder eine Schippe drauflegen." Um den Niedergang in die Regionalliga Nordost noch abwenden zu können, wird das aller Voraussicht nach dennoch nicht reichen.

Das Restprogramm in der 3. Liga