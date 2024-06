Frühzeitiges Urlaubsende: Koeman nominiert Zirkzee nach

Dass Bondscoach Ronald Koeman in seinem ursprünglichen EM-Aufgebot auf Joshua Zirkzee verzichtet hatte, sorgte in den Niederlanden für Verwunderung. Nun folgt eine verspätete Kehrtwende.

Die beiden letzten Testspiele vor dem Start der Europameisterschaft meisterte die niederländische Nationalmannschaft souverän. Sowohl gegen Kanada als auch gegen Island setzte sich Oranje mit 4:0 durch. Getrübt wurde die eigentlich positive Stimmung derweil von den Ausfällen Frenkie de Jongs und Teun Koopmeiners', die das Turnier in Deutschland verletzungsbedingt verpassen werden.

Bondscoach Ronald Koeman wurde also zum Handeln gezwungen und traf bereits am Dienstag eine erste Entscheidung, indem er Dortmunds Linksverteidiger Ian Maatsen nachträglich nominierte. Einen Tag später ist nun klar, dass auch der letzte offene Kaderplatz vergeben wird - zur Freude von Joshua Zirkzee.

Personalsorgen im Sturmzentrum

Der 23-Jährige hatte in der abgelaufenen Serie-A-Saison mit dem FC Bologna für Aufsehen gesorgt, dem er als Stammspieler mit elf Treffern und fünf Assists zur direkten Qualifikation für die Champions League verholfen hatte. Umso erstaunlicher kam schließlich die Meldung, dass Koeman für den Stürmer, der dem FC Bayern in diesem Sommer einen Geldsegen bescheren könnte, keinen Platz im EM-Kader hat.

Da neben den abgereisten de Jong und Koopmeiners allerdings auch Ajax-Angreifer Brian Brobbey derzeit nicht vollends fit ist, stehen dem Bondscoach in Memphis Depay und Wout Weghorst kurz vor Turnierbeginn nur zwei echte Mittelstürmer zur Verfügung.

Elftal-Gegner Polen ohne Lewandowski im Auftaktspiel

Der Personalmangel bietet Zirkzee nun also nicht nur die Aussicht auf eine Teilnahme an der Europameisterschaft, sondern auch auf sein A-Länderspieldebüt für die Elftal. Ob der 1,93 Meter große Angreifer, der den Anruf des Nationaltrainers während seines Urlaubs in den USA empfing, bereits am Donnerstag Teil des Teamtrainings sein wird, ist indes noch fraglich.

Bis Sonntagnachmittag bleibt Zirkzee Zeit, um sich in die bestmögliche Verfassung zu bringen. Dann nämlich treffen die Niederlande im Hamburger Volksparkstadion auf die polnische Nationalmannschaft, die ihr Auftaktspiel jedoch ohne Top-Stürmer Robert Lewandowski bestreiten muss.