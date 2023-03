Frühzeitiges Saisonende für Nationalspielerin Dallmann

Linda Dallmann (28) muss die laufende Saison schon vor der entscheidenden Phase abhaken. Die torgefährliche Mittelfeldspielerin des FC Bayern wird operiert.

Wie der FC Bayern am Donnerstag vermeldete, hat sich Linda Dallmann im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Hoffenheim (2:0) die linke, vordere Syndesmose gerissen. Am Freitag soll die Mittelfeldspielerin operiert werden, in der laufenden Saison wird sie nicht mehr eingreifen können.

Für die Münchnerinnen ist das ein schwerer Schlag. Mit Dallmann (sechs Tore) bricht die zweitbeste Schützin hinter Lea Schüller (sieben) weg, bevor die wichtigsten Wochen der Spielzeit anbrechen. In der Bundesliga hat der FC Bayern den Meistertitel trotz fünf Punkten Rückstand hinter dem dominanten VfL Wolfsburg noch nicht abgeschrieben, im DFB-Pokal steht er im Halbfinale. Und in der Champions League wartet am 21. März der FC Arsenal auf ein klangvolles Aufeinandertreffen im Viertelfinale.

Was Dallmanns Verletzung für die Nationalmannschaft bedeutet, bleibt vorerst unklar. Am 24. Juli startet das DFB-Team gegen Marokko in die WM in Australien und Neuseeland. Bei gutem Heilungsverlauf dürfte sich die 55-malige Auswahlspielerin Hoffnungen auf eine rechtzeitige Rückkehr ausrechnen. Während der EM 2022 in England kam Dallmann zumeist als Einwechselspielerin auf der Achterposition zum Einsatz.