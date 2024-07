Frühzeitige Vertragsverlängerung: Duisburg setzt voll auf Preetz

Der MSV Duisburg möchte nur ein Jahr in der Regionalliga West bleiben. Auch um dem Ziel "sofortiger Wiederaufstieg" Rückenwind zu verleihen, wurde der eigentlich bis 2025 laufende Vertrag mit Geschäftsführer Michael Preetz langfristig verlängert.

Der MSV Duisburg muss nach dem erstmaligen Abstieg in die Regionalliga West einen großen Umbruch bewältigen. Für Kontinuität soll beim Meidericher Spielverein Michael Preetz stehen. Der Vertrag des Geschäftsführers wäre eigentlich noch bis 2025 gelaufen, wurde nun aber vorzeitig und ligenunabhängig verlängert. "Langfristig" teilen die Duisburger mit, ohne eine konkrete Laufzeit verraten zu wollen.

Preetz, der bei den Zebras auch eine Vergangenheit als Spieler hat und zwischen 2009 und Januar 2021 bei Hertha BSC überwiegend in der Bundesliga in der Verantwortung stand, übernahm Mitte Januar den Geschäftsführer-Posten in Duisburg, konnte aber auch keine ausreichenden Impulse mehr setzen, um den Abstieg zu verhindern. Dennoch betont der Vorstandsvorsitzende Ingo Wald in einer Meldung: "Michael Preetz hat die Aufgaben und Erwartungen, die wir mit seiner Verpflichtung verbunden haben, nämlich Partner für den MSV zu gewinnen und zu binden, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine spürbare Aufbruchsstimmung zu erzeugen und den sportlichen Bereich zu steuern, mehr als erfüllt."

Gleichzeitig ist sich auch Wald bewusst, dass das Umfeld vom Saisonstart weg eine MSV-Mannschaft sehen will, die die Hoffnung auf eine sofortige Rückkehr in die 3. Liga lebendig hält. Der Vereinsboss gibt sich in Bezug auf Preetz optimistisch: "Wir sind überzeugt, dass er das schafft - darum möchten wir ihm und dem MSV mit der langfristig angelegten Zusammenarbeit auch den nötigen Rückhalt, nach innen und nach außen, für diesen gemeinsamen Weg geben."

Ich habe in meinem ersten halben Jahr hier den MSV als einen lebendigen Verein erlebt. Michael Preetz

Preetz sieht das ähnlich: "Der Zuspruch, die Atmosphäre in unserer Stadt gibt mir den Glauben und die Kraft, dass wir hier zusammen den Weg, den wir jetzt mit dem neuen Abenteuer Regionalliga eingeschlagen haben, erfolgreich gehen werden. Mit harter Arbeit, bestimmt auch mal mit Fehlern, aber vor allem mit der Überzeugung: Der Spielverein lohnt sich." Trotz Abstieg inklusive misslungener Vorsaison sieht Preetz keinen am Boden liegenden Klub, ganz im Gegenteil: "Ich habe in meinem ersten halben Jahr hier den MSV als einen lebendigen Verein erlebt, mit vielen Emotionen, mit enormer Strahlkraft in der Stadt Duisburg und am Niederrhein, und vor allem auch mit Menschen, die anpacken."