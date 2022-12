Frühwirt und Nawrath scheiden aus - Biathlon-Team reist verändert nach Frankreich

Auf zwei Positionen verändert reist das deutsche Biathlon-Team zur nächsten Weltcup-Station nach Frankreich.

Beim Jahres-Abschluss in Le Grand Bornand werden Juliane Frühwirt und Philipp Nawrath fehlen. Sie schieden vorerst aus dem DSV-Kader aus. An ihre Stellen rücken Janina Hettich-Walz und Philipp Horn. Sowohl Frühwirt als auch Nawrath sollen vorerst im unterklassigen IBU Cup an den Start gehen.

Nawrath auf Formsuche

"Juliane hat nach guter Entwicklung im Sommer in den letzten Wochen noch nicht ganz zeigen können, was sie wirklich drauf hat", sagte Sportdirektor Felix Bitterling, auch Philipp Nawrath suche "momentan noch seine Form".

In Frankreich stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Verfolgungs- und Massenstartrennen folgen.

So reist der DSV nach Frankreich

Das Frauen-Aufgebot: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) , Janina Hettich-Walz (Schönwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Vanessa Voigt (Rotterode), Anna Weidel (Kiefersfelden)



Das Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (Breitnau), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg), David Zobel (Partenkirchen)