Frühplaner schlagen wieder zu: Heidenheim verpflichtet Honsak

Der 1. FC Heidenheim hat bereits seinen vierten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Mathias Honsak (27) wechselt vom SV Darmstadt auf die Ostalb.

Läuft in der kommenden Saison für Heidenheim auf: Mathias Honsak. IMAGO/Chai v.d. Laage

Bereits in den vergangenen Tagen war der Transfer durchgesickert, am Montag machten der SV Darmstadt 98 und der 1. FC Heidenheim den Wechsel dann offiziell: Mathias Honsak bleibt trotz des Darmstädter Abstiegs Bundesligaspieler und läuft künftig für den FCH auf. Wie der Verein von der Ostalb am Montag bekanntgab, erhält der Offensivspieler einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2027. Da Honsaks Vertrag bei den Lilien zum 30. Juni ausläuft, kostet er Heidenheim keine Ablöse.

"Mathias hat in den vergangenen Jahren immer wieder unser Interesse geweckt. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt mit einer Verpflichtung ab dem kommenden Sommer geklappt hat", wird Heidenheims Bereichsleiter Sport Robert Strauß in der entsprechenden Vereinsmitteilung zitiert. "Mit Mathias gewinnen wir einen erfahrenen Offensivspieler für uns, der das Potenzial und den Willen besitzt, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen."

Der 27 Jahre alte Österreicher, dessen erste Station in Deutschland eine Leihe zu Holstein Kiel war, wechselte 2019 von RB Salzburg nach Darmstadt, wurde in der 2. Bundesliga direkt zum Stammspieler und feierte 2023 mit den Lilien den Aufstieg. In der nun endenden Bundesligasaison pendelte er zumeist zwischen Startelf und Bank, fiel zudem Anfang des Jahres wochenlang verletzt aus. In 21 Bundesligaspielen kommt er auf ein Tor, eine Vorlage und eine kicker-Durchschnittsnote von 4,21.

"Der FCH hat sich als Verein über viele Jahre stetig weiterentwickelt und steht dabei für seinen ganz eigenen, erfolgreichen Weg", begründet Honsak selbst seinen Wechsel. "Das hat mich sehr beeindruckt, und umso mehr freue ich mich, künftig ein Teil dessen sein zu dürfen."

Heidenheim unterstreicht mit dem Wechsel seinen Status als Frühplaner unter den Bundesligisten. Honsak ist bereits der vierte feststehende Neuzugang für die kommende Saison. Zuvor hatte der Aufsteiger bereits die Verpflichtungen von Julian Niehues vom 1. FC Kaiserslautern, Luca Kerber vom 1. FC Saarbrücken und zuletzt Sirlord Conteh vom SC Paderborn bekannt gegeben. Noch kein anderer Bundesligist hat so viele Neuzugänge für die kommende Saison sicher. Leonardo Scienza von Zweitliga-Aufsteiger Ulm soll schon bald der nächste Neue werden.