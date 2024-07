Früheste Auswechslung der EM-Geschichte: Pedri muss verletzt raus

Bittere Nachricht für Spanien: Schon nach wenigen Minuten musste Pedri im Viertelfinale gegen Deutschland verletzt ausgewechselt werden. Der 21-Jährige verließ mit Tränen im Auge den Rasen - und sorgte ungewollt für einen neuen EM-"Rekord".

Musste schon in der achten Minute im Viertelfinale gegen Deutschland verletzt vom Feld: Pedri. IMAGO/osnapix

Gut dreieinhalb Minuten waren gespielt, da lag Pedri zum ersten Mal auf dem Rasen. Toni Kroos hatte sein Bein gegen den Profi vom FC Barcelona stehen gelassen, der Spanier wurde am Knie getroffen und schlug dann auch noch einen Purzelbaum. Schiedsrichter Anthony Taylor verzichtete trotz der Proteste des spanischen Cheftrainers Luis de la Fuente auf eine Gelbe Karte, die Kroos nur etwas später auch nach einem Foul gegen Nico Williams nicht sah.

Pedri dagegen humpelte nach kurzer Behandlungsphase mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Feld, probierte es kurz darauf nochmal - doch es ging für den 21-Jährigen nicht weiter. Wenig später lag der Spielmacher der Spanier wieder auf dem Boden, ließ sich erneut an seinem linken Knie behandeln und musste in der achten Minute schließlich ausgewechselt werden.

Pedri droht das EM-Aus

Mit Tränen im Auge verließ er das Feld - und sorgte so für einen unfreiwilligen Rekord: Noch nie in der EM-Geschichte wurde ein Spieler früher ausgewechselt. Der bisherige Rekord für die früheste Auswechslung bei einer EM gehörte Franck Ribery, der bei der EM 2008 im Gruppenspiel gegen Italien (0:2) ebenfalls verletzungsbedingt in der 10. Minute vom Feld musste, für ihn kam damals Samir Nasri.

Nun wurde der verletzte Pedri mit Dani Olmo ausgetauscht. Der Leipzig-Profi markierte in der 52. Minute sogar den Führungstreffer für die Spanier. Pedri dagegen nahm in der zweiten Halbzeit mit bandagiertem Knie auf der Bank Platz. Eine erste Diagnose ergab eine Verstauchung im linken Knie, wie der Verband am Freitagabend mitteilte. Eine genauere medizinische Untersuchung soll noch folgen. Pedri droht damit das EM-Aus.