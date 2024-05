Frühes Aus gerade so abgewendet: Swiatek bezwingt Osaka

Trotz des Regens in Paris konnte in den beiden überdachten Arenen gespielt werden. Unter anderem wäre Topfavoritin Iga Swiatek beinahe ausgeschieden - und setzte sich am Ende irgendwie gegen Naomi Osaka durch.

Die Faust geballt: Iga Swiatek steht in der nächsten Runde. AFP via Getty Images