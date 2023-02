Frühes Aus für Otte und Altmaier in Delray Beach

Oscar Otte ist beim ATP-Turnier in Delray Beach bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Einige Stunden später war auch für den zweiten Deutschen Daniel Altmaier Schluss.

Der 29 Jahre alte Kölner Otte verlor sein Auftaktmatch gegen den an Nummer fünf gesetzten Japaner Yoshihito Nishioka am Montag (Ortszeit) 3:6, 6:0, 4:6. Die Niederlage des Weltranglisten-80. stand nach knapp zwei Stunden Spielzeit fest.

Otte musste auf der Tour damit die vierte Niederlage im Laufe des Jahres hinnehmen.

Einige Stunden später traf Ottes Davis-Cup-Teamkollege Daniel Altmaier in der ersten Runde auf den Franzosen Adrian Mannarino, auch Altmaier konnte nicht in die nächste Runde einziehen. Der Spieler aus Kempen scheiterte in drei Sätzen mit 4:6, 6:3, 6:4. Das Turnier im US Bundesstaat Florida ist mit knapp 720.000 Dollar (671.000 Euro) dotiert.