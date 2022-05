Frühes Aus für Krawietz/Mies bei French Open

Das deutsche Spitzen-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ist bei den French Open überraschend bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Das deutsche Tennis-Duo verlor am Mittwoch in Paris gegen den Briten Lloyd Glasspool und Harri Heliovaara aus Finnland mit 4:6, 2:6. In den Jahren 2019 und 2020 hatten Krawietz und Mies im Stade Roland Garros den Titel gewonnen.

"In Paris tut diese Niederlage natürlich besonders weh", sagte Krawietz nach dem unerwartet frühen Aus. "Wir haben heute aber einfach nicht gut gespielt und zu keinem Zeitpunkt unseren Rhythmus gefunden", sagte Mies.

Heliövaara/Glasspool gehörten zu den stärksten ungesetzten Gegnern, so Mies weiter: "Wir wussten, dass wir in der ersten Runde schon voll da sein mussten. Das haben wir nicht geschafft."

Mit ihrem Premierenerfolg 2019 hatten beide eine große Aufmerksamkeit auf die Doppel-Wettbewerbe gelenkt. In der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968 hatte zuvor noch kein Duo aus zwei deutschen Spielern bei einem Grand-Slam-Turnier den Titel gewonnen.