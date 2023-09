Früherer niederländischer Nationaltorwart Jongbloed verstorben

Jan Jongbloed ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Der frühere niederländische Nationaltorwart stand zweimal mit Oranje im WM-Finale und ist der älteste Spieler, der je im niederländischen Profifußball auflief.

Die Niederlande trauern um ihren früheren Nationaltorwart Jan Jongbloed. Der gebürtige Amsterdamer starb im Alter von 82 Jahren. Zwischen 1962 und 1978 stand er 24-mal im Tor der niederländischen Nationalmannschaften. Bei den Weltmeisterschaften 1974 und 1978 lief er für sein Land sogar im Finale auf, konnte sich in beiden Turnieren aber nicht zum Weltmeister krönen.

In der niederländischen Liga feierte der Keeper dagegen 1963/64 in seiner Heimatstadt mit DWS Amsterdam die Meisterschaft. Nach Angaben des niederländischen Fußballverbandes KNVB absolvierte Jongbloed insgesamt 717 Partien im niederländischen Profifußball für DWS, den FC Amsterdam, Roda JC und die Go Ahead Eagles, für die er noch im Alter von 44 Jahren auflief. Sein letzter Einsatz machte ihn zum ältesten Spieler, der jemals in einem niederländischen Profi-Spiel auf dem Rasen stand.

Im Rahmen des EM-Qualifikationsspiels der Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr) soll es für Jongbloed eine Schweigeminute geben.