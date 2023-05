Früherer NHL-Stürmer Bergmann wechselt nach Berlin

Lean Bergmann, der schon für die San Jose Sharks in der NHL auflief, wechselt von den Adler Mannheim zu den Eisbären Berlin.

Der frühere NHL-Stürmer Lean Bergmann wechselt innerhalb der DEL von den Adler Mannheim zu den Eisbären Berlin. Der 24 Jahre alte Angreifer erhielt einen Zweijahresvertrag, wie die Berliner am Mittwoch mitteilten. Die Adler hatten bereits nach dem Aus im Play-off-Halbfinale Mitte April bekanntgegeben, dass Bergmann den Klub verlassen werde.

Bergmann begann seine Karriere bei den Iserlohn Roosters, ehe er zur Spielzeit 2019/20 zu den San Jose Sharks in die NHL wechselte. Nach 13 Einsätzen für die Sharks (eine Vorlage) wechselte der Flügelspieler 2021 zurück in die DEL zu den Adler Mannheim. In der abgelaufenen Saison war er für ein halbes Jahr erneut an die Roosters ausgeliehen. In insgesamt 124 DEL-Spielen kommt Bergmann auf 61 Scorerpunkte.

Marco Sturm berief Bergmann für die WM-Turniere 2019 und 2021 sowie für die Olympischen Winterspiele 2022 in den Kader der deutschen Nationalmannschaft. Für die anstehende Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland (12. bis 28. Mai) wurde er vom neuen Bundestrainer Harold Kreis jedoch nicht berücksichtigt.

"Kann es kaum erwarten, dass die Saison startet"

"Wir sind froh, dass sich Lean Bergmann für die Eisbären entschieden hat. Er wird unserer Offensive noch mehr Qualität und Tiefe verleihen. Lean ist ein harter Arbeiter sowie ein offensiv starker und körperlich präsenter Spieler, der sehr gut nach Berlin und in unser Spielsystem passt," lobt Berlins Sportdirektor Stephane Richer seinen Neuzugang.

Auch Bergmann freut sich über seinen Wechsel: "Die Verantwortlichen haben von Beginn an großes Interesse gezeigt und mich ihr Vertrauen spüren lassen, sodass wir uns schnell einig wurden. Ich habe nur Gutes über die gesamte Organisation gehört. Zudem sind die Stadt und die Stimmung in der Mercedes-Benz Arena einzigartig. Ich kann es kaum erwarten, das besondere Flair der Bundeshauptstadt zu erleben und dass die Saison startet."